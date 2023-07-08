الأحد 09 تموز 2023
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"المصارعة" يعلن جاهزيته لاستضافة بطولة آسيا للناشئين والشباب

العواملة وقطيشات يتحدثان في المؤتمر الصحفي أمس -(من المصدر)
العواملة وقطيشات يتحدثان في المؤتمر الصحفي أمس -(من المصدر)
 أعلن الاتحاد الأردني للمصارعة عن جميع التفاصيل المتعلقة باستضافة بطولة آسيا للناشئين والشباب، وتقام خلال الفترة من 12-20 تموز (يوليو) الحالي، وتعتبر أكبر بطولة قارية على مستوى قارة آسيا من حيث عدد المشاركين.اضافة اعلان
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في قاعة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بحضور رئيس الاتحاد المهندس محمد العواملة، ونائبه عبدالله قطيشات، تم الإعلان رسميا عن انطلاق البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين، وبإشراف اللجنة الأولمبية الأردنية. 
وقال العواملة "حققت البطولة العديد من الإنجازات قبل إقامتها من حيث عدد المشاركين الذي وصل إلى 900، بما في ذلك 590 لاعبا ولاعبة من 20 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 60 حكما من كلا الجنسين، ونحو 120 مدربا وإداريا و150 متطوعا من عدة جهات محلية، بما يعتبر رقما قياسيا جديدا في تاريخ البطولة، وأن الاتحاد الأردني جاهز لاستضافة هذه البطولة التي تعنى برياضة تحظى بشعبية هائلة على مستوى قارة آسيا وعلى المستوى العالمي".
ووفقا لقطيشات، يشارك من الأردن زهاء 40 لاعبا ولاعبة من مختلف الأوزان، بهدف إتاحة الفرص الجديدة لهم للتعامل والاحتكاك بلاعبين ذوي خبرة عالمية، خصوصا وأن اللاعبين الآسيويين هم من يتربعون على عرش اللعبة على المستوى العالمي.
وأشار قطيشات نائب رئيس الاتحاد "إنها فرصة مهمة للأردن لاستضافة بطولة دولية بهذا الحجم والمستوى، ما يعزز مكانته كمضيف للأحداث الرياضية الكبرى والدولية، ومن المتوقع أن يكون للبطولة تأثير إيجابي على رياضة المصارعة في الأردن، وستساهم في تعزيز المستوى الفني وتطوير المهارات لدى اللاعبين واللاعبات المشاركين. كما ستعزز العلاقات الدولية والتبادل الثقافي والرياضي بين الأردن والدول المشاركة، ونثمن الجهود التي بذلتها الجهات الراعية والداعمة لهذه البطولة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم والنجاح لجميع الأحداث الرياضية القادمة والتي نتطلع إلى استضافتها على أرض مملكتنا العزيزة."
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