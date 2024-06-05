 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المصارعة" يكرم أصحاب الإنجازات ويكشف عن 5 معسكرات داخلية وخارجية استعدادا لآسيا

لقطة جماعية للاعبي المنتخبات الوطنية للمصارعة - (من المصدر)
لقطة جماعية للاعبي المنتخبات الوطنية للمصارعة - (من المصدر)
  كرم رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، المدربين واللاعبين أصحاب الإنجاز في البطولة العربية، التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في المملكة، وأفضت إلى تقلد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للمصارعة 40 ميدالية ملونة (13 ذهبية و17 فضية و10 برونزيات).اضافة اعلان
وحث العواملة اللاعبين واللاعبات على هامش حفل التكريم، بضرورة حصد المزيد من الإنجازات والعودة إلى منصات التتويج الآسيوية بعد غياب طويل، مؤكدا رصد مكافآت مالية مجزية للاعبين واللاعبات الذين يحققون أي ميدالية للأردن في بطولة آسيا.
في المقابل، تتأهب المنتخبات الوطنية للمصارعة، للدخول بمعسكرات تدريبية داخلية وخارجية خلال الفترة الزمنية من 7 إلى 18 حزيران (يونيو) الحالي، وذلك في إطار التحضير للظهور بصورة قوية في منافسات بطولة آسيا للمصارعة – الأردن 2024، والتي تستضيفها المملكة بالفترة من 22 إلى 30 من الشهر الحالي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويغادر منتخب السيدات إلى تونس يوم غد، لإقامة معسكر تدريبي بإشراف المدرب رائد القيسي، فيما يغادر المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 17 عاما، لإقامة معسكر تدريبي في أذربيجان باليوم ذاته تحت إشراف المدرب إبراهيم عرعر، على أن يشرف المدرب يحيى أبو طبيخ على المعسكر الداخلي للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما مع شقيقه المصري، كما يشرف المدربان رمزي وهاني المرافي على المعسكر الداخلي للمنتخب الوطني للمصارعة الحرة تحت 17 و23 عاما مع شقيقه المصري.
ويمثل الأردن في البطولة الآسيوية 25 لاعبا ولاعبة، وهم عن فئة الحرة تحت 23 عاما: صهيب رمزي المرافي (وزن تحت 57 كغم)، أرزو شاميل (وزن تحت 79 كغم)، عبدالكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، وعن فئة الحرة تحت 17 عاما: عمر اسحاق السرطاوي (وزن تحت 45 كغم)، محمد اسحاق السرطاوي (وزن تحت 52 كغم)، عبدالرحمن هاني المرافي (وزن تحت 60 كغم)، هاشم شابسوغ (وزن تحت 70 كغم).
وعن فئة الرومانية تحت 23 عاما: أرزو شاميل (وزن تحت 82 كغم)، يحيى أبو طبيخ (وزن تحت 97 كغم)، معتصم الكساسبة (وزن تحت 130 كغم)، وعن فئة الرومانية تحت 17 عاما: سند ناغوج (وزن تحت 45 كغم)، عمرو أبو رميله (وزن تحت 48 كغم)، أحمد ماهر (وزن تحت 51 كغم)، معتز الحروب (وزن تحت 55 كغم)، علي أبو نصير (وزن تحت 60 كغم)، زيد ناغوج (وزن تحت 65 كغم)، أحمد الحمايدة (وزن تحت 71 كغم).
وعن فئة السيدات تحت 23 عاما: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم)، سدين القريني (وزن تحت 62 كغم)، بلقيس صايل (وزن تحت 65 كغم)، وعن فئة السيدات تحت 17 عاما: ليان السكر (وزن تحت 53 كغم)، مايا قطيشات (وزن تحت 57 كغم)، ومايا اسحاقات (وزن تحت 61 كغم)، تالا أبو خيط (وزن تحت 65 كغم)  ومريم أبو حماد (وزن تحت 69 كغم).  
وتحظى بطولة آسيا بمشاركة 469 لاعبا ولاعبة و112 مدربا و40 حكما و193 إداريا، وممثلي اتحادات ورؤساء وفود وإعلاميين، بإجمالي 814 مشاركا.
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