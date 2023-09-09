المصاروة والمصاطفة على موعد مع الذهب والبرونز بالدوري العالمي للكراتيه

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يخوض لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة اليوم، المباراة النهائية لوزن تحت 75 كغم في الجولة الاخيرة من الدوري ‏العالمي الذي تقام منافساته في العاصمة الإيرلندية دبلن.ويواجه المصاروة اليوم اللاعب الفرنسي إنزو بيرثون.ويلاقي لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة اليوم أيضا لاعب التشيلي توماس فيراير على الميدالية البرونزية ‏لوزن تحت 67 كغم).ويأمل لاعبا المنتخب الوطني المصاروة والمصاطفة باحراز الميداليتين الذهبية والبرونزية، وصعود منصات التتويج التي اعتادت لعبه الكراتيه عليها خلال المشاركات الخارجية.وخرج يوم أمس من منافسات البطولة لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).واذا ما حصل المصاطفة على الميدالية البرونزية سينال جائزة الفائز الأكبر، فيما بات لاعبا المنتخب الوطني عبد الله حماد وعمر شقرة خارج دائرة المنافسة على الجائزة بسبب خروجهم من البطولة. وتعتبر هذه الجائزة الأرفع والأعلى التي تمنح لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم، وتمنح لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم ممن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام، والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة بعد بطولات القاهرة والرباط وفوكوكا ودبلن، شريطة مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.وسيتم الإعلان عن تتويج الفائزين اليوم في التكريم الفردي السنوي الأكثر شهرة عقب تتويج الفائزين في الجولة النهائية من الدوري العالمي التي ستقام في العاصمة الايرلندية دبلن، واللقب متاح لجميع الفئات الـ 12 باستثناء واحدة، وسيقام حفل إعلان الفائز الكبير الجديد بعد تتويج الفائزين في البطولة.كان المنتخب الوطني للكراتيه قد حقق في الجولات الـ 3 الماضية في الدوري العالمي التي أقيمت في مصر واليابان والمغرب، 6 ميداليات من بينها 4 ذهبيات تحققت من خلال محمد الجعفري (ذهبيتان) وعبدالرحمن المصاطفة (ذهبيتان) وفضية للاعب عفيف غيث وبرونزية للاعب محمد الجعفري.