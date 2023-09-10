الإثنين 11 أيلول 2023
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المصاطفة والجعفري يحصدان جائزة "الفائزون الكبار"

المصاروة يفوز بذهبية الجولة الأخيرة في دوري الكراتيه العالمي

حسن المصاروة إلى جانب المدير الفني لمنتخبات الكراتيه محمد إبراهيم بعد فوزه بالذهبية أمس -(من المصدر)
حسن المصاروة إلى جانب المدير الفني لمنتخبات الكراتيه محمد إبراهيم بعد فوزه بالذهبية أمس -(من المصدر)
 توج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة أمس بالميدالية الذهبية، بفوزه على اللاعب الفرنسي إنزو بيرثون، في المباراة النهائية لوزن تحت 75 كغم، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري ‏العالمي التي اختتمت منافساتها في العاصمة الأيرلندية دبلن.‏اضافة اعلان
وظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم بعد فوزه، على اللاعب التشيلي ‏توماس فيراير.‏
وتواصل الإنجازات التاريخية للكراتيه الأردنية. فعلى ضوء نتائجهما في الدوري العالمي، فاز لاعبا المنتخب الوطني محمد الجعفري ‏وعبد الرحمن المصاطفة بجائزة “الفائزون الكبار” لوزني تحت 84 كغم وتحت 68 كغم، وذلك عقب انتهاء الدوري العالمي أمس في ‏دبلن.‏
ويتصدر المصاطفة الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 68 كغم برصيد 2070 نقطة، والأمر نفسه ينطبق على محمد الجعفري الذي يتصدر الترتيب العام ‏لوزن تحت 84 كغم برصيد 2490 نقطة.‏
وكان المصاطفة قد نال ميداليتين ذهبيتين في جائزتي اليابان والمغرب، ونال يوم أمس الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم في ‏‏”جولة دبلن”، كما نال الجعفري ميداليتن ذهبيتين في جائزتي اليابان والمغرب والميدالية البرونزية في جائزة القاهرة، وجمع ‏المنتخب الوطني في الدوري العالمي في الجولات الثلاث الماضية التي أقيمت في مصر واليابان والمغرب 6 ميداليات من بينها 4 ذهبيات ‏وفضية كان قد حققها اللاعب عفيف غيث.‏
وجائزة “الفائزون الكبار” تمنح  لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم ممن شاركوا في جولات الدوري العالمي، وحققوا أفضل ‏الإنجازات في هذه الجولات خلال العام، والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة بعد بطولات القاهرة والرباط وفوكوكا ودبلن، شريطة ‏مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.‏
وثمن رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب خلال حديثة لـ”الغد”، الإنجاز التاريخي للكراتيه الأردنية، حيث بذل لاعبو المنتخب الوطني ‏جهودا مضاعفة في البطولات العالمية، وأثبتوا قدرات عالية في منافسة أبطال العالم، كما أن للمدير الفني محمد إبراهيم دورا فاعلا ‏ومميزا بحكم خبرته التدريبية ورؤيته الحكيمة التي أوصلت الكراتيه إلى أرفع المستويات، وقال قطب: نيل لاعبين اثنين لجائزة الفائزون الكبار إنجاز كبير، نبارك للاعبين إنجازهم، وأثمن دور اللاعبين المميز في الدوري العالمي والإنجازات التي تحققت في دوريات ‏الرباط واليابان والمغرب ودبلن”.‏
وأضاف: “نتمنى مزيدا من الإنجازات للكراتيه الأردنية، ونتمنى للاعبي المنتخب الوطني للكراتيه إنجازات مميزة في دورة الألعاب ‏الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في الصين الشهر الحالي، وبطولة العالم في للكبار والتي ستقام في العاصمة المجرية بودابست الشهر ‏المقبل والتي تعد من أقوى البطولات، وأتوجه بالشكر لكافة الكوادر والداعمين الذين ساهموا في وصول الكراتيه الأردنية إلى أرفع ‏المستويات”.‏
وزارة الأشغال العامة والإسكان - (أرشيفية)

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