المصاروة يفوز بذهبية الجولة الأخيرة في دوري الكراتيه العالمي

وظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم بعد فوزه، على اللاعب التشيلي توماس فيراير.
وتواصل الإنجازات التاريخية للكراتيه الأردنية. فعلى ضوء نتائجهما في الدوري العالمي، فاز لاعبا المنتخب الوطني محمد الجعفري وعبد الرحمن المصاطفة بجائزة “الفائزون الكبار” لوزني تحت 84 كغم وتحت 68 كغم، وذلك عقب انتهاء الدوري العالمي أمس في دبلن.
ويتصدر المصاطفة الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 68 كغم برصيد 2070 نقطة، والأمر نفسه ينطبق على محمد الجعفري الذي يتصدر الترتيب العام لوزن تحت 84 كغم برصيد 2490 نقطة.
وكان المصاطفة قد نال ميداليتين ذهبيتين في جائزتي اليابان والمغرب، ونال يوم أمس الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم في ”جولة دبلن”، كما نال الجعفري ميداليتن ذهبيتين في جائزتي اليابان والمغرب والميدالية البرونزية في جائزة القاهرة، وجمع المنتخب الوطني في الدوري العالمي في الجولات الثلاث الماضية التي أقيمت في مصر واليابان والمغرب 6 ميداليات من بينها 4 ذهبيات وفضية كان قد حققها اللاعب عفيف غيث.
وجائزة “الفائزون الكبار” تمنح لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم ممن شاركوا في جولات الدوري العالمي، وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام، والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة بعد بطولات القاهرة والرباط وفوكوكا ودبلن، شريطة مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.
وثمن رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب خلال حديثة لـ”الغد”، الإنجاز التاريخي للكراتيه الأردنية، حيث بذل لاعبو المنتخب الوطني جهودا مضاعفة في البطولات العالمية، وأثبتوا قدرات عالية في منافسة أبطال العالم، كما أن للمدير الفني محمد إبراهيم دورا فاعلا ومميزا بحكم خبرته التدريبية ورؤيته الحكيمة التي أوصلت الكراتيه إلى أرفع المستويات، وقال قطب: نيل لاعبين اثنين لجائزة الفائزون الكبار إنجاز كبير، نبارك للاعبين إنجازهم، وأثمن دور اللاعبين المميز في الدوري العالمي والإنجازات التي تحققت في دوريات الرباط واليابان والمغرب ودبلن”.
وأضاف: “نتمنى مزيدا من الإنجازات للكراتيه الأردنية، ونتمنى للاعبي المنتخب الوطني للكراتيه إنجازات مميزة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في الصين الشهر الحالي، وبطولة العالم في للكبار والتي ستقام في العاصمة المجرية بودابست الشهر المقبل والتي تعد من أقوى البطولات، وأتوجه بالشكر لكافة الكوادر والداعمين الذين ساهموا في وصول الكراتيه الأردنية إلى أرفع المستويات”.