الإثنين 04 أيلول 2023
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المصاطفة والجعفري مرشحان لجائزة "الفائزون الكبار" للكراتيه

لاعب المنتخب الوطني للكراتيه المصاطفة (يمين) يوجه ضربه لأحد منافسيه في بطولة عالمية .-(من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه المصاطفة (يمين) يوجه ضربه لأحد منافسيه في بطولة عالمية .-(من المصدر)
بات لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم) محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) مرشحان للمنافسة على جائزة "الفائزون الكبار" التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة.اضافة اعلان
وتعتبر هذه الجائزة الأرفع والأعلى التي تمنح لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم، أصحاب المركز الأول في كل وزن في التصنيف الخاص ببطولات البريمييرليج والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة بعد بطولات القاهرة والرباط  وفوكوكا ودبلن، شريطة مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.
وسيتم الإعلان تتويج الفائزين في التكريم الفردي السنوي الأكثر شهرة عقب تتويج الفائزين في الجولة النهائية من الدوري العالمي التي ستقام في العاصمة الايرلندية دبلن بالفترة من 8- 9 الشهر الحالي، واللقب متاح لجميع الفئات الـ 12 باستئثناء واحدة، وسيقام حفل إعلان الفائز الكبير الجديد بعد تتويج الفائزين في البطولة.
ويحدو المصاطفة متصدر الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 68 كغم، آمالا كبيرا في تحقيق ميدالية مرموقة ونيل جائزة الرابح الأكبر وينافسه على اللقب صاحب المركز الثاني الكازخي ديدار اميرالي، وصاحب المركز الثالث اليوناني ديونيسيوس زينوس.
ويتطلع الجعفري، متصدر الترتيب في الدوري العالمي للرجال لوزن تحت 84 كغم، لنيل ميدالية ملونة في ايرلندا، ونيل الجائزة وينافسه على الجائزة صاحب المركز الثاني الإيطالي ماتيو فيوري وصاحب المركز الثالث الأوكراني فاليري تشوبوتار 
ويدخل ضمن الأسماء المرشحة لنيل جائزة الرابح الكبير 7 لاعبين  ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم، وفقا لموقع الاتحاد الدولي للكراتيه، منهم لاعبا المنتخب الوطني عبدالله حماد (يحتل المركز السادس) وعمر شقرة ( يحتل المركز الحادي عشر) والكويتي عبد الله شعبان والياباني هيرومو هاشيموتو، واليوناني كريستوس ستيفانوس، والايطالي أنجيلو كريسينزو والألماني وفلوريان.
إلى ذلك يشارك لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث (وزن تحت 67 كغم)، ومحمد ‏‏الجعفري (وزن تحت 84 كغم) في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية "الرياض 2023"، التي ‏‏تستضيفها العاصمة السعودية خلال الفترة من 20 وحتى 30  تشرين الأول(أكتوبر) المقبل، ‏بمشاركة أكثر من 2500 لاعب وإداري ‏‏يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ووفقا للاتحاد الدولي للكراتيه، تم الإعلان تسجيل 6 لاعبين ضمن صفوف  المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة لارنكا سلسلة K1 التي ستقام بالفترة من 29 أيلول (سبتمبر) حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين وسيحسم اتحاد الكراتيه موضع المشاركة قريبا.
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