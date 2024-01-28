الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملاح الحمود.. خطوة جديدة نحو الراليات العالمية

الحمود والرواحي خلال مشاركتهما في رالي لبنان للشرق الأوسط (من المصدر)
الحمود والرواحي خلال مشاركتهما في رالي لبنان للشرق الأوسط (من المصدر)
عمان - يدخل الملاح عطا الحمود في مرحلة جديدة نحو العالمية من خلال مشاركته في بطولة العالم للراليات للناشئين "جونيور دبليو ‏آر سي"، في ‏رالي السويد الذي ينطلق الشهر المقبل، حيث يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، الذي نال أيضا لقب ‏‏بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي للمرة الأولى في مسيرته، في الوقت الذي‏ يعد فيه رالي قطر الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي ينطلق الخميس المقبل، محطة تحضيرية ‏للحمود والرواحي.‏اضافة اعلان
‏ويحمل الحمود في مسيرته في رياضة المحركات الكثير من الإنجازات، حيث خاض تجارب عديدة في بطولة العالم ‏للدراجات النارية ‏الصحراوية، وشارك في أهم بطولات الرالي المحلية ‏‏والعالمية، وبسبب سمعته الطيبة، وقع ‏اختياره للعب دور الملاح ‏‏لمتسابقين عرب‏‏، وحقق إلى جانب العُماني عبد الرواحي في العام 2019، لقب بطولة ‏الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فازا لأول ‏مرة بلقب بطولة عُمان للراليات.‏
‏ كما نال في العام 2022، لقب الفئة تي 4 للملاحين في بطولة ‏السعودية، إلى جانب السائق السعودي سعيد الموري،‎ ‎وشارك إلى جانب ‏الموري في راليات جدة والقصيم وعسير، ورالي حائل الدولي، ونال لقب ‏رالي باها الأردن عن ‏فئة الدراجات النارية العام ‏‏2018 في ‏النسخة التجريبية"، مثلما فاز 5 مرات بلقب بطولة ‏الأردن للملاحين في الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020، 2023.‏
وقال الحمود حول تجربته الجديدة في بطولة العالم للراليات لـ"الغد": "قررنا المشاركة في بطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو آر ‏سي"، التي يسمح فيها بمشاركة الملاحين لسن 29 عاما، وهي تجربة أولى لي وللمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، وتضم 5 راليات ‏متعددة التضاريس، ويشارك المتسابقون كافة، على متن سيارة من النوع نفسه وهي "فورد آر 3"، وللمرة الأولى يسجل 20 فريقا في ‏البطولة، وستمنح شركة فورد للفائز في البطولة فرصة المشاركة في 4 جولات ببطولة العالم للراليات على متن سيارة تحمل ‏مواصفات سيارات "رالي 2" وتتحمل المصاريف كافة.‏
وأَضاف: "نحن الفريق العربي الوحيد المشارك في بطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو آر سي"، نتطلع إلى اكتساب الخبرات إلى جانب أبطال العالم للراليات على متن سيارة متطورة "رالي 1" ، إنها تجربة جديدة، وتتسم بتضاريس مختلفة، نحن ‏تعودنا على مسارات صحراوية وإسفلتية في بطولة الشرق الأوسط، ومن قطر سنتوجه إلى النرويج للتدريب ليوم كامل على ‏المسارات الثلجية المخصصة (‏Rally‏ ‏School‏)، وسنستخدم إطارات مخصصة للمسارات الثلجية، لقد بدأنا منذ الآن الاطلاع على ‏قوانين بطولة العالم للراليات، التي تختلف عن الشرق الأوسط للراليات، ومن ثم سنتوجه إلى السويد للتدريب على مسار رالي السويد، و‏المرحلة المقبلة تتطلب منا مزيدا من العمل".‏
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