الملاح الحمود.. خطوة جديدة نحو الراليات العالمية

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - يدخل الملاح عطا الحمود في مرحلة جديدة نحو العالمية من خلال مشاركته في بطولة العالم للراليات للناشئين "جونيور دبليو ‏آر سي"، في ‏رالي السويد الذي ينطلق الشهر المقبل، حيث يلعب دور الملاح للمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، الذي نال أيضا لقب ‏‏بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي للمرة الأولى في مسيرته، في الوقت الذي‏ يعد فيه رالي قطر الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي ينطلق الخميس المقبل، محطة تحضيرية ‏للحمود والرواحي.‏‏ويحمل الحمود في مسيرته في رياضة المحركات الكثير من الإنجازات، حيث خاض تجارب عديدة في بطولة العالم ‏للدراجات النارية ‏الصحراوية، وشارك في أهم بطولات الرالي المحلية ‏‏والعالمية، وبسبب سمعته الطيبة، وقع ‏اختياره للعب دور الملاح ‏‏لمتسابقين عرب‏‏، وحقق إلى جانب العُماني عبد الرواحي في العام 2019، لقب بطولة ‏الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فازا لأول ‏مرة بلقب بطولة عُمان للراليات.‏‏ كما نال في العام 2022، لقب الفئة تي 4 للملاحين في بطولة ‏السعودية، إلى جانب السائق السعودي سعيد الموري،‎ ‎وشارك إلى جانب ‏الموري في راليات جدة والقصيم وعسير، ورالي حائل الدولي، ونال لقب ‏رالي باها الأردن عن ‏فئة الدراجات النارية العام ‏‏2018 في ‏النسخة التجريبية"، مثلما فاز 5 مرات بلقب بطولة ‏الأردن للملاحين في الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020، 2023.‏وقال الحمود حول تجربته الجديدة في بطولة العالم للراليات لـ"الغد": "قررنا المشاركة في بطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو آر ‏سي"، التي يسمح فيها بمشاركة الملاحين لسن 29 عاما، وهي تجربة أولى لي وللمتسابق العُماني عبد الله الرواحي، وتضم 5 راليات ‏متعددة التضاريس، ويشارك المتسابقون كافة، على متن سيارة من النوع نفسه وهي "فورد آر 3"، وللمرة الأولى يسجل 20 فريقا في ‏البطولة، وستمنح شركة فورد للفائز في البطولة فرصة المشاركة في 4 جولات ببطولة العالم للراليات على متن سيارة تحمل ‏مواصفات سيارات "رالي 2" وتتحمل المصاريف كافة.‏وأَضاف: "نحن الفريق العربي الوحيد المشارك في بطولة العالم للناشئين "جونيور دبليو آر سي"، نتطلع إلى اكتساب الخبرات إلى جانب أبطال العالم للراليات على متن سيارة متطورة "رالي 1" ، إنها تجربة جديدة، وتتسم بتضاريس مختلفة، نحن ‏تعودنا على مسارات صحراوية وإسفلتية في بطولة الشرق الأوسط، ومن قطر سنتوجه إلى النرويج للتدريب ليوم كامل على ‏المسارات الثلجية المخصصة (‏Rally‏ ‏School‏)، وسنستخدم إطارات مخصصة للمسارات الثلجية، لقد بدأنا منذ الآن الاطلاع على ‏قوانين بطولة العالم للراليات، التي تختلف عن الشرق الأوسط للراليات، ومن ثم سنتوجه إلى السويد للتدريب على مسار رالي السويد، و‏المرحلة المقبلة تتطلب منا مزيدا من العمل".‏