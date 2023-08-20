الأحد 20 آب 2023
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الملاكمة الفلسطينية تستعين بالخبرات الأردنية للتقدم قاريا

المدرب أيمن النادي مع مساعده بالمنتخب الفلسطيني حسن أبو هلال واللاعبين نزار حديدون وقاسم رجب - (من المصدر)
المدرب أيمن النادي مع مساعده بالمنتخب الفلسطيني حسن أبو هلال واللاعبين نزار حديدون وقاسم رجب - (من المصدر)
 استعانت الملاكمة الفلسطينية بالخبرات والكفاءات الأردنية، نظير ما تحققه المنتخبات الوطنية واللاعبين بشكل خاص من إنجازات ملفتة في الفترات الماضية، وآخرها حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة عبر اللاعب محمد أبو جاجة.اضافة اعلان
وعين الاتحاد الفلسطيني، المدرب الوطني أيمن النادي مديرا فنيا للمنتخبات الفلسطينية في الداخل والخارج، إلى جانب تكليفه بمهمة رئيس لجنة الشتات الفلسطيني، التي تعنى باستقطاب اللاعبين المميزين في الملاكمة، لضمهم لصفوف المنتخب من مختلف دول العالم.
ويعد النادي أحد أبرز الملاكمين الأردنيين في نهاية القرن الماضي، إذ مثل المنتخب في العديد من المشاركات الداخلية والخارجية، وتحقيقه للإنجازات باستمرار، إلى جانب إشرافه على تدريب المنتخبات الوطنية في أوقات سابقة، والعمل على صناعة العديد من النجوم الذين وضعوا الأردن على خريطة الطريق دوليا بـ "الفن النبيل".
وأكد النادي في حديثه لـ "الغد"، أن العمل جار على نطاق واسع مع الاتحاد الفلسطيني لتطوير الملاكمة بالنسبة للمنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أن هناك معسكرا يضم المنتخب الفلسطيني حاليا في العاصمة عمان للرجال والشباب مع لاعبي المنتخب الوطني، يتم من خلال خوض مباريات ودية بين المنتخبين.
وأضاف: "هناك ممثلون في الخارج من الاتحاد الفلسطيني ومنهم عدي وهدان مهمتهم البحث عن لاعبين فلسطينيين مميزين في اللعبة لضمهم لصفوف المنتخب، ووهدان لديه نظرة فنية في اللاعبين باعتباره مدربا ولاعبا مميزا في السابق، ويجلب اللاعبين الموجودين في أستراليا والقارة الأوروبية".
ولفت النادي إلى أن المنتخب بدأ يستعين بلاعبين من الدول المجاورة منذ تسلمه مهمة التدريب، إضافة للاعبين في الداخل الفلسطيني من قطاع غزة ومناطق الضفة، وأن الهدف يتمثل في الأعوام المقبلة بالوصول لدورة الألعاب الأولمبية في العام 2028 بأكثر من لاعب، حيث يمتلك المنتخب لاعبين قادرين على تمثيل فلسطين خير تمثيل في أكبر محفل رياضي حسب رأيه.
وتابع: "الملاكمة الأردنية تقدمت خطوات كبيرة في الأعوام الماضية، وهو ما جعل الدول العربية تستعين بالخبرات المحلية من أجل أن تسير على المنوال ذاته، ونأمل بأن نكون عند حسن الظن وأن نمثل الأردن خير تمثيل كمدربين في مهماتنا الخارجية".
ويستعد المنتخب الفلسطيني للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين الشهر المقبل، عبر اللاعبين نضال الفقهاء ووسام أبو سل، من خلال تكثيف التحضيرات لهما بمواجهة لاعبين من المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي، فيما يتحضر منتخب الشباب للمشاركة ببطولة العرب بمصر شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
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