"الملاكمة" تقتحم العالمية وتهبط بالآسيوية.. وتقدم ملحوظ للفئات العمرية

مهند جويلس

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رفع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة، اسم الأردن عاليا في بطولة العالم، بعد ظفره بالميدالية الأولى عالميا برياضة الفن النبيل، ما جعل العام 2023، أحد أنجح الأعوام في الملاكمة الأردنية، نظير هذا الإنجاز غير المسبوق.ونجح أبو جاجة في الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم التي احتضنتها أوزبكستان، بعد سلسلة من النتائج المميزة والمستويات القوية خلال أدوار البطولة، ليحظى بعد ذلك بتكريم من ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، نظير جهده المميز وعمله الدؤوب.وحصلت الملاكمة على 10 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر، بواقع 5 ميداليات ذهبية عبر كل من: محمد أبو جاجة، زياد عشيش، عدي الهنداوي، حسين عشيش وحنان نصار، وميدالية فضية واحدة عبر يوسف عشيش، و4 ميداليات برونزية عبر كل من: محمد غانم، محمد المهيرات، محمد سليمان وحذيفة عشيش.وجاءت مشاركة المنتخب في سلسلة الحزام الذهبي في المغرب مميزة، بعد حصول اللاعب زياد عشيش على الميدالية الذهبية، مقابل 4 ميداليات برونزية لكل من: زيد البيطار، محمد أبو جاجة، عبادة الكسبة ويوسف عشيش، علما بأن البطولة شهدت تواجد لاعبين مميزين من مختلف دول العالم.وكانت دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الصين، النقطة السلبية الوحيدة في مشوار منتخب الملاكمة خلال العام الحالي، حيث لم يتمكن أي لاعب من الوصول إلى أدوار متقدمة، والخروج من دون الظفر بأي ميدالية، ما حرم عددا من اللاعبين، فرصة التأهل المباشر لدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، حيث إن أول وثاني كل وزن يتأهل بشكل مباشر للأولمبياد.وعلى صعيد الفئات العمرية، أصبح للمنتخب الوطني للملاكمة اسما لا يستهان به نظير مشاركاته الجيدة والمتطورة مقارنة بالسنوات الطويلة الماضية، حيث نجح منتخب الشباب في الحصول على ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا، عبر عمر الحديدي وميس أبو خديجة، فيما كانت المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني في بطولة العالم للناشئين مثمرة، بحصول اللاعب أكرم زيادة على الميدالية البرونزية، علما بأن المنتخب شارك فيها بـ 4 لاعبين فقط.وشاركت اللاعبة حنان نصار في بطولة العالم للملاكمة للسيدات بالهند، أملا بصناعة إنجاز عالمي للملاكمة النسوية العربية، إلا أن الخبرة مالت لمنافستها المكسيكية باتريسيا هيريرا، وودعت الأردنية من الدور ثمن النهائي.وعلى صعيد رياضة المواي تاي، حصل المنتخب الوطني على ميدالية برونزية واحدة في البطولة العربية التي أقيمت في الإمارات، عبر اللاعب محمد العواسا، لينجح هو الوحيد من بين زملائه اللاعبين الثمانية الذين مثلوا المنتخب في البطولة، بالصعود على منصة التتويج العربية.ولم ينجح "المواي تاي" في المنافسة على الميداليات الملونة في بطولة العالم للرجال التي جرت في تايلند، رغم مشاركة 6 لاعبين بأوزان مختلفة، فيما نجح منتخب الشباب والشابات في الحصول على 5 ميداليات ببطولة العالم بتركيا، عبر كل من: محمد عليان (ذهبية)، قمر المناصير (فضية)، سعد أبو صفية، عبد الله أبو زنيمة وريم الرمحي (برونزية).ولم يكتف منتخب الشباب بالتألق العالمي، بل امتد للبطولة العربية التي احتضنتها ليبيا، بعد الحصول على 7 ميداليات ملونة، جاءت عبر كل من: زيد الشاويش (ذهبية)، جمال بداوي (فضية)، قمر المناصير، أسعد السعدي، عبد الله أبو زنيمة، سدين الرمحي ومنذر حمد (برونزية).ولم يكن العام 2023 سعيدا على رياضة الكيك بوكسينج، التي لم تنجح في الحصول على أي ميدالية ببطولة العالم التي أقيمت في البرتغال، رغم المشاركة بـ6 لاعبين، وعدم تكرار إنجاز العام 2021 الذي نجح المنتخب وقتها بحصوله على ميدالية برونزية عبر اللاعب علي خلف.وأثبت العام 2023، أن الفئات العمرية في الألعاب القتالية، قدمت نفسها بصورة طيبة، ما يجبر الاتحادات على أن تكون أكثر حرصا في الفترة المقبلة، بزيادة الاهتمام والدعم لهذه الفئة، أملا في تحقيق أفضل الإنجازات في المستقبل.