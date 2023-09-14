الجمعة 15 أيلول 2023
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"الملاكمة" يقلص قائمته ويعسكر في الصين تحضيرا للألعاب الآسيوية

أرشيفية
أرشيفية
 بدأ المنتخب الوطني للملاكمة معسكره التدريبي في الصين، تحضيرا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستقام في مدينة هانغتشو الصينية من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.اضافة اعلان
وأعلن المنتخب الوطني بقيادة المدرب الكوبي داغوبيرتو سكوت، عن قائمة اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية، حيث قلص المدرب القائمة من 11 لاعبا إلى 6 لاعبين، علما بأن البطولة تقام بسبعة أوزان، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل وزن بشكل مباشر لدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل.
وضم وفد المنتخب كلا من: المدير الفني داغوبيرتو سكوت، والمدربين المساعدين عمر حميد وريم الشمري، والطبيب د. هيثم البحر، إلى جانب 6 لاعبين وهم: حذيفة عشيش (وزن تحت 52 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، وعدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، إضافة إلى اللاعبتين سيلين الحسنات (وزن تحت 50 كغم )، وحنان نصار (وزن تحت 52 كغم ).
وجميع اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية،  توجوا بميداليات ملونة خلال الدورة العربية التي أقيمت في الجزائر، باستثناء اللاعب عبادة الكسبة الذي غاب عن البطولة لأسباب خاصة، فيما نالت الأردن أولى ميدالية ببطولة العالم في أوزبكستان خلال شهر أيار (مايو) الماضي، عبر اللاعب محمد أبو جاجة والميدالية البرونزية.
وكان المنتخب الوطني، أقام معسكرا تدريبيا طويلا في المغرب، تخلله إقامة العديد من اللقاءات الودية مع عدد من الدول المشاركة في المعسكر، حيث ضم لاعبين من منتخبات إيطاليا، فرنسا والجزائر إلى جانب الدولة المستضيفة، ومنتخبات إفريقية أخرى.
وأشار الناطق الإعلامي لاتحاد الملاكمة طه محجوب، إلى أن المعسكر الذي أقامة المنتخب مؤخرا في المغرب كان ناجحا، وأن تقليص عدد اللاعبين من 11  إلى 6 لاعبين، جاء بعد اختبارات لجميع الملاكمين واختيار القادرين على تحقيق مراكز متقدمة.
وبين محجوب لـ “الغد”، أن الهدف يتمثل بحصد أكبر عدد من الميداليات الملونة رغم صعوبة المنافسة في البطولة، مع تأكيده أن هناك فرصا أخرى للاعبي المنتخب للتأهل للأولمبياد حال عدم نجاحهم بتحقيق المركزين الأول أو الثاني.
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