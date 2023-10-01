الملاكم حسين عشيش يودع ملاكمة الآسياد

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عمان - الغد - ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة حسين عشيش الأحد، منافسات الملاكمة في وزن تحت ٨٠ كغم، بدورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.وخسر ملاكمنا حسين عشيش في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الأوزبكي، تورابيك خابيبولاييف.وكان "عشيش" قد حقق انتصاره الأول في دور ال 16 على اللاعب الإندونيسي، مايكل موسكيتا، بإيقاف الحكم للقاء في الجولة الثانية بعدم التكافؤ.وبهذه الخسارة اختتم منتخب الملاكمة مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية من دون تحقيق أي ميدالية ويذكر أن الملاكمة الأردنية قد شاركت بـ ٨ لاعبين ولاعبات وهم : حذيفة عشيش (وزن تحت ٥١ كغم) ومحمد أبو جاجة (وزن تحت ٥٧ كغم) وعبادة الكسبة (وزن تحت ٥٧.٥ كغم) وزياد عشيش (وزن تحت ٧١ كغم) وحسين عشيش (وزن تحت ٨٠ كغم) وعدي الهنداوي (وزن تحت ٩٢ كغم) وحنان نصار (وزن تحت ٥٠ كغم) وسيلينا الحسنات (وزن تحت ٥٤ كغم).