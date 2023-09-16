السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

المنتخبات الوطنية للتايكواندو تحقق الأهداف المنشودة في فترة قياسية

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التايكواندو
 شهدت روزنامة اتحاد التايكواندو شهر آب (أغسطس) الماضي وأيلول (سبتمبر) الحالي، ازدحاما شديدا في البطولات العالمية ‏والآسيوية لكافة الفئات.
واستطاعت المنتخبات الوطنية للتايكواندو لفئات الكبار والأشبال والناشئين للذكور والإناث تحقيق الأهداف ‏المشنودة، من خلال عدد من النتائج القياسية ‏‏‏‏في البطولات كبطولة العالم للأشبال وبطولة آسيا للناشئين والشباب والأشبال والجولة الثانية من ‏سلسلة ‏‏‏الجائزة الكبرى “جائزة فرنسا”‏ ، وبطولة بيروت الدولية المفتوحة (عيار نجمة).‏اضافة اعلان
وكان المنتخب الوطني قد توج في بطولة العالم للأشبال الشهر الماضي في ساراييفو بميداليتين برونزيتين، وحقق المنتخب الوطني في ‏‏بطولة آسيا للأشبال والزهرات والتي اقيمت الشهر الحالي في بيروت 8 ميداليات من بينها ذهبيتان و3  ‏‏فضيات و3 برونزيات.‏
وتوج المنتخب الوطني للناشئين والناشئات بـ 4 ميداليات برونزية في بطولة آسيا للناشئين التي ‏أقيمت أيضا خلال الشهر الحالي في لبنان‎.‎
وسجل المنتخب الوطني للكبار نتيجة عريضة في مشواره ببطولة بيروت الدولية، التي اختتمت مؤخرا وحصد خلالها 4 ميداليات ‏ذهبية أحرز ‏‏‏‏أصحابها 10 نقاط ثمينة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وفي جائزة فرنسا.‏
وتؤكد هذه الإنجازات نجاح خطة اتحاد التايكواندو في مشاركتهم بالبطولات الخارجية لاكتساب خبرة فرص احتكاكية، ‏‏‏‏حيث تضم المنتخبات لاعبين واعدين ينذرون بمستقبل مميز.‏
ويأمل الشارع الرياضي في تحقيق المنتخب الوطني الأول الحلم الأكبر ببلوغ أكبر عدد من اللاعبين لدورة الألعاب الأولمبية (باريس ‏‏‏‏2024)، كما يسعى لاعبو المنتخب الوطني للكبار، إلى تحقيق ميداليات ذهبية و40 نقطة في الدورة الآسيوية الـ19 التي تقام في الصين ‏‏بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاضافتها إلى رصيدهم من النقاط بالتصنيف العالمي ‏‏المؤهل إلى أولمبياد باريس المقبل.‏‎ ‎
وإنجازات التايكواندو في دورات الألعاب ‏الآسيوية هي الأقوى على الاطلاق وهي أكثر رياضة حصلت على ميداليات للأردن برصيد 24 ميدالية منها  3 ميداليات ذهبية و12 ميدالية فضية و9 ‏ميداليات برونزية‎.‎
ويحرص المنتخب الوطني على دخول معسكر تدريبي استعدادا  للمشاركة في الجولة الثالثة ‏من سلسلة الجائزة الكبرى “جائزة ‏الصين” (عيار 6 نجمات) التي تنطلق منافساتها من 6 إلى 10 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل‎، ومن ثم سيرفع وتيرة تدريباته استعدادا للجولة الأخيرة من سلسة الجائزة الكبرى  “جائزة مانشستر” (عيار ‏‏6 نجمات) وتقام في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل والتي سيتم من خلالها معرفة هوية اللاعبين المتأهلين لأولمبياد ‏باريس.‏
ويشارك في سلسلة الجائزة الكبرى أفضل 32 لاعبا ولاعبة من كل وزن ويحصل صاحب المركز الأول على 60 نقطة، وصاحب ‏المركز ‏الثاني على 36 نقطة، وصاحب المركز الثالث على 21.6 نقطة.‏
وكانت نتائج المنتخب الوطني التاريخية للأشبال قد تحققت في بطولة العالم في سراييفو من خلال ميداليتين برونزيتين عن طريق ‏ليان الرواشدة وصفاء ‏عنيزات.‏
ونال المنتخب الوطني للأشبال والزهرات في بطولة آسيا للأشبال والزهرات 8 ميداليات منها ذهبيتان عن طريق أسامة المناصير ‏وليان ‏الرواشدة ‏وثلاث فضيات عن طريق محمد الفايز والمعتز بالله السخني وسولاف العدوان و3 برونزيات من خلال صفاء عنيزات ‏وزين ملحم وسيلينا ‏وريكات.‏
وتوج المنتخب الوطني للناشئين والناشئات في بطول آسيا بـ 4 ميداليات برونزية عن طريق محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم)، ‏ورزان ‏الرواشدة ‏ومؤمن عصفور وجعفر الداوود‎، وتوج زيد الحلواني بالميدالية البرونزية في “جائزة فرنسا”، وحقق المنتخب الوطني 4 ‏ذهبيات في بطولة بيروت الدولية (عيار النجمة) من خلال جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد الحلواني وزيد مصطفى، كما حصل ‏المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف على جائزة أفضل مدرب في البطولة.‏
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