المنتخبات الوطنية للكرة تلتقي السعودية وقطر ولبنان غدا

اضافة اعلان

عمان - الغد- تنتهي يوم غد فترة التوقف الدولية الأخيرة خلال العام الحالي 2023، من خلال خوض المنتخبات الوطنية لكرة القدم للرجال والأولمبي والشباب، منتخبات السعودية وقطر ولبنان على التوالي.ويستقبل منتخب الرجال على ستاد عمان الدولي نظيره السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في مواجهة ستقام عند الساعة السابعة مساء.وعند التوقيت ذاته، يواجه المنتخب الأولمبي نظيره القطري، ضمن الدورة الدولية الودية التي تقام في مدينة الخبر السعودية، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.ويلتقي منتخب الشباب نظيره اللبناني عند الساعة الثانية والنصف عصرا على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، في لقاء ودي يجمع الطرفين مرة أخرى، بعد أن التقيا أول من أمس وانتهى بفوز المنتخب الوطني بهدفين لهدف.