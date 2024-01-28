المنتخب الفلسطيني.. معنويات مرتفعة وطموح استثنائي قبل مواجهة قطر

مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

اضافة اعلان

الدوحة - يحمل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، آمال جماهيره في إثبات الوجود والتأكيد على أحقيته مشاركة الفلسطينيين في كافة البطولات، عندما يواجه المنتخب القطري صاحب الضيافة في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا بنسختها الثامنة عشرة، عند الساعة السابعة مساء على ستاد البيت، ضمن دور الـ16.ويسعى المنتخب الفلسطيني لتقديم نفسه مرة أخرى وتطور مستواه، على الرغم من الظروف الصعبة، وإعاقة مسيرة اللاعبين من قبل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهدافهم مع أنديتهم والمنتخبات الوطنية.وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت الفريق قبل مشاركته للمرة الثالثة في النهائيات القارية، إلا أنه حقق الأهم من خلال تأهله للمرة الأولى في تاريخه للدور الثاني، بعدما جمع 4 نقاط بعد الخسارة من إيران في الجولة الأولى 1-4، والتعادل مع الإمارات 1-1، والفوز على هونج كونج 3-0.وقدم المنتخب الفلسطيني نفسه بصورة مميزة بالدور الأول من البطولة، حيث تشير الإحصائيات والأرقام إلا أنه من أكثر المنتخبات تهديدا لمرمى المنافسين، إلى جانب تسجيله 5 أهداف في نسخة واحدة، بعد نسختين سابقتين و6 مباريات سجل خلالها المنتخب هدفا واحدا فقط.وعانى المنتخب الفلسطيني من توقف المنافسات الكروية المحلية منذ السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بسبب العدوان الغاشم من قبل قوات الاحتلال والمستمر حتى اللحظة، ما ساهم في إرباك خطة المنتخب قبل المشاركة الآسيوية، ليقيم بعدها عددا من المعسكرات في دول مختلفة، لإبقاء اللاعبين في “فورمة” جيدة أملا بالمنافسة على التأهل.وحرصت “الغد” على زيارة مقر إقامة المنتخب الفلسطيني، ومتابعة آخر تحضيرات المنتخب الذي يسعى لتحقيق إنجاز أكبر من خلال إقصاء صاحب الضيافة وحامل لقب النسخة الأخيرة، حيث اتسمت الأجواء بالمعنويات العالية عند اللاعبين والجهاز الفني.وأكد المدير الفني للمنتخب الفلسطيني مكرم دبوب، أن الصعوبات التي واجهت الفريق في مرحلة الإعداد تمثلت في غياب عدد من العناصر المحترفة بالخارج عن المباريات الإعدادية، مؤكدا بأن غياب النسق ساهم في تأخر تطور المستوى بالبطولة.وبين دبوب لـ”الغد”، أن الهدف الأول تحقق بتسجيل أول فوز تاريخي للمنتخب وبلوغ الدور الثاني، موضحا بأن الهدف الثاني يكمن في تأكيد أحقية الشعب الفلسطيني بالحرية والحياة، من خلال تواجد الاستمرار بالبطولة.وأضاف: “مباراة صعبة أمام المنتخب القطري، وأراها متكافئة بين الطرفين، ونحن لا نلعب تحت الضغوطات بعكس صاحب الأرض وحامل اللقب، ونأمل بمواصلة الحلم وتسجيل الفوز وبلوغ ربع النهائي، وقادرون على تحقيق المفاجأة”.واعتبر حارس المرمى رامي حمادة عبر “الغد”، أن مواجهة المنتخب القطري عرس عربي خالص، وتحمل رونقا خاصا، مؤكدا بأن هدف اللاعبين هو إسعاد الشعب الفلسطيني رغم الظروف الصعبة، من خلال التركيز على المباراة أمام منتخب قطر الذي وصفه بالمنتخب القوي.وبدوره، أشار اللاعب محمود أبو وردة، إلى أن الطموح عال عند اللاعبين بهدف تخطي المنتخب القطري، بعد تحسن المستوى من مواجهة لأخرى، واعدا الجماهير التي دعمت الفريق بتقديم مباراة للتاريخ، وموجها رسالة مفادها أن الشعب الفلسطيني من حقه ممارسة حياته الطبيعية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها.ويعول دبوب في اختيارته على عناصر مميزة بمختلف المراكز، ومنهم رامي حمادة، مصعب البطاط، محمد صالح، ميشيل تيرمانيني، عميد محاجنة، عدي خروب، محمد باسم، محمود أبو وردة، تامر صيام، زيد قنبر وعدي الدباغ.