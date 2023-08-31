المنتخب الوطني البارالمبي يحرز فضية الفرق بختام مشاركته ببطولة العالم لرفع الأثقال

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توج المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية، بالميدالية الفضية، في منافسات الفرق ببطولة العالم والتي اختتمت في مدينة دبي الإماراتية، وهي إحدى المحطات التأهيلية إلى أولمبياد باريس عام 2024.ونجح المنتخب الوطني المكون من اللاعبين: عبدالكريم خطاب، عمر قرادة، أسماء عيسى في نيل الميدالية الفضية. فيما أحرز المنتخب الأوكراني الميدالية الذهبية ونال المنتخب الفرنسي الميدالية البرونزية.وبهذه النتائج يكون المنتخب الوطني، أنهى مشاركته في بطولة العالم بحصوله على 4 ميداليات، حيث كان عبدالكريم خطاب توج بالميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 88 كغم، وحاز اللاعب عمر قرادة على فضية وزن 49 كغم، فيما نال اللاعب جميل الشبلي برونزية وزن فوق 107 كغم.وتعتبر المنتخبات الوطنية البارلمبية من المنتخبات التي دائما ما تتألق في المشاركات الخارجية، وتحقق النتائج التي تساهم في رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل الخارجية.