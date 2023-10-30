المنتخب الوطني النسوي يختتم معسكره الداخلي

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اختتم المنتخب الوطني النسوي معسكره التدريبي، الذي أقامه خلال الفترة من 23 لغاية 29 تشرين الأول (أكتوبر) في عمان، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، استعدادا للاستحقاقات القادمة.وضمت قائمة المنتخب للتجمع (29) لاعبة: شيرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود غازي، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، ايناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى غازي، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، وميساء جبارة.وأكد أبو هنطش أن المعسكر حقق الفوائد الفنية المرجوة منه، بعد خوض مباراتين وديتين مع أندية محلية.أضاف: خرجنا بالعديد من النقاط الإيجابية، مع ارتفاع مستوى الاستعداد والانسجام بين اللاعبات بعد التحاق المحترفات بالخارج، تأهباً للاستحقاقات القادمة.يذكر أن منتخب النشميات يستعد لخوض بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط (فبراير) المقبل في السعودية.ويأتي معسكر النشميات، في إطار حرص الاتحاد الأردني لكرة القدم، على توفير أعلى مستويات التحضير للمنتخب، للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا، حيث تتضمن خطة الإعداد سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.