الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب الوطني تحت 20 عاما يقيم معسكرا تدريبيا في تركيا

المنتخب الوطني تحت 20 عاما
المنتخب الوطني تحت 20 عاما
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، عن قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 8 لغاية 17 تشرين الأول الجاري، في مدينة أنطاليا التركية.اضافة اعلان
وضمت القائمة: سلامة علي، ومحمد الطرايرة، وعبدالله الشقران، وإبراهيم صبرة، وأيهم السمامرة، وأحمد مبارك، وصالح فريج، وعبد الرحمن الخضور، وعدنان نوفل، وعز الدين أبو عاقولة، وعز الدين أبو السعود، وعلي ديرانية، وعمر مرار، وعودة الفاخوري، ومحمد أبو السكر، ومحمد أحمد، ومحمد العصاد، ومحمود ذيب، ومؤمن الساكت، ونور الدين ياسين، وينال المحمود، ويوسف المقابلة، ويوسف قشة.
بدوره، أكد بيتر، أن اختيار القائمة جاء بعد متابعة حثيثة لدوري الفئات العمرية، برفقة الجهاز الفني المعاون والكشافين، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت احقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: معظم اللاعبين المتواجدين بالقائمة سبق لهم المشاركة ضمن فرق المستقبل، خلال الفترة 2022-2020، التي ساهمت بشكل كبير في رفد المنتخبات الوطنية، إضافة إلى وجود 3 لاعبين محترفين بالخارج (الكويت، ألمانيا، الإمارات) تم ضمهم إلى المنتخب، لتعزيز دائرة الخيارات والوقوف على مستوى المواهب الأردنية بالخارج.
وختم: يعد هذا التجمع الأول من نوعه، ويشكل محطة رئيسية مهمة في إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة، كما ننتظر خوض مواجهتين وديتين مع لبنان الشهر المقبل في عمان، لرفع مستوى الجاهزية.
ويتخلل المعسكر لقاءات ودية، حيث يلتقي المنتخب فريق أتلانتا سبورت تحت 18 عام عند الخامسة مساء الثلاثاء 10 تشرين الأول، ويواجه انطاليا سبورت تحت 18 عام بذات التوقيت الخميس 12 الشهر الجاري، ويختتم المواجهات بلقاء فريق ألانيا سبورت تحت 23 عام نفس التوقيت الإثنين 16 الشهر الجاري.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
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