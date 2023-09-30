السبت 30 أيلول 2023
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المنتخب الوطني لكرة السلة يتأهل إلى ربع نهائي الآسياد

روندا هوليس جيفرسون
لاعب المنتخب الوطني رونديه جيفرسون يحاول التصويب نحو سلة الفلبين
عمان - الغد - تمكن المنتخب الوطني لكرة السلة من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي وجاء على حساب المنتخب الفلبيني بنتيجة ٨٧-٦٢ وذلك في المواجهة التي جمعت المنتخبين  السبت بصالة ستاد هانغتشو الأولمبي في ختام مبارياته بدور المجموعات من دورة الألعاب الآسيوية.اضافة اعلان

وأنهى منتخبنا الوطني دور المجموعات متصدراً لمجموعته الثالثة برصيد ٦ نقاط حققها من ٣ انتصارات على كل من تايلاند والبحرين والفلبين.

وبفضل تصدره لمجموعته وفوزه على المنتخب الفلبيني فقد تأهل منتخبنا إلى الدور ربع النهائي مباشرةً حيث سيلتقي مع الفائز من مباراة الملحق بين السعودية وثالث المجموعة الثانية.

وبالعودة إلى مباراة اليوم فقد أنهى منتخبنا الربع الأول متقدماً بنتيجة ١٦-١٣ قبل أن يواصل المنتخب تفوقه ويحسم الربع الثاني بنتيجة ٢٦-١٦ ويوسع الفارق إلى ١٣ نقطة.

وتمكن المنتخب الفلبيني من تقليص الفارق إلى ٧ نقاط في الربع الثالث بعد أن أنهاه لصالحه بنتيجة ١٧-٢٣ قبل أن يعود التفوق لمنتخبنا الوطني في الربع الأخير ويحسمه لصالحه بنتيجة ٢٨-١٠ ويُحقق الفوز.
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