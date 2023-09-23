المنتخب الوطني لكرة السلة يكثف تدريباته استعدادا للألعاب الآسيوية

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يواصل المنتخب الوطني لكرة السلة الرجال استعدادته في مدينة هانغتشو الصينية وذلك لبدء مشاركته في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية.وأجرى المنتخب الوطني السبت الحصة التدريبية الأولى له في مدينة هانغتشو في صالة جامعة تشجيانغ إحدى الصالات المستضيفة لمنافسات كرة السلة بالدورة الآسيوية.وشهد تمرين اليوم تطبيق بعض الخطط الفنية من قبل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني وسام الصوص.وتضم تشكيلة المنتخب الوطني المشاركة في الألعاب الآسيوية كل من اللاعبين : أحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر ومالك كنعان وفادي مصطفى وسامي بزيع وأشرف الهندي وهاشم عباس وفادي قرمش وأحمد حموري وجون بوهانون ورونديه جيفرسون.وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين والفلبين وتايلاند.وسيستهل منتخبنا مشاركته يوم الثلاثاء المقبل حيث سيلتقي مع المنتخب التايلاندي عند الساعة ٨:٣٠ صباحاً بتوقيت الأردن.وفي ثاني لقاءاته سيلتقي منتخبنا مع المنتخب البحريني يوم ٢٨ هذا الشهر قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب الفلبيني يوم ٣٠ الشهر الحالي.ويُشارك في منافسات كرة السلة للرجال بدورة الألعاب الآسيوية ١٦ منتخباً تم توزيعها على ٤ مجموعات حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي فيما ينتقل صاحبي المركزين الثاني والثالث للعب الملحق التأهيلي إلى ربع النهائي.