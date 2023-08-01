المنتخب الوطني لكرة الطاولة يتوّج بلقب البطولة العربية

اضافة اعلان

- توج المنتخب الوطني لكرة الطاولة، بلقب البطولة العربية المقامة حاليا في مدينة السليمانية العراقية، وذلك بعد الفوز الثمين والمستحق الذي حققه على المنتخب البحريني بنتيجة 3-0.وتمكن نجوم المنتخب الوطني زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم من المحافظة على اللقب للمرة الثانية على التوالي، في الوقت الذي قاد فيه المدير الفني عمرو رضا ومساعده محمد العقيلي الفريق إلى تحقيق هذا الانجاز الكبير.وبارك رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي، الانجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني باعتلائه سلم الترتيب العام للمنتخبات المشاركة، لافتا إلى أن هذا الانجاز يؤكد على التطور الكبير الذي اصاب اللعبة، ونجاح البرامج التي خضعت اليها المنتخبات الوطنية طيلة الفترة الماضية.وقدم الزعبي شكره إلى كافة نجوم المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري على دورهم المميز في تحقيق الانجاز الثمين.