الخميس 21 أيلول 2023
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المنتخب الوطني لكرة القدم يتراجع مركزين في تصنيف "فيفا"

المنتخب الوطني لكرة القدم يتراجع مركزين في تصنيف "فيفا"
المنتخب الوطني لكرة القدم يتراجع مركزين في تصنيف "فيفا"
تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم مركزين في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح اليوم الخميس.

وأصبح المنتخب الوطني في المركز 84 عالميا و12 على صعيد قارة آسيا، والعاشر عربيا.اضافة اعلان

وخاض المنتخب خلال الشهر الحالي مبارتين وديتين تحت قيادة المدرب المغربي الجديد الحسين عموتة، حيث خسر في الأولى أمام النرويج 6-0، وفي الثانية من أذربيجان بهدفين لهدف.
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