الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب الوطني لكرة تحت 23 عاما ينهي تحضيراته لمواجهة قطر ودياً

المنتخب الوطني لكرة تحت 23 عاما
المنتخب الوطني لكرة تحت 23 عاما
عمان - الغد - أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما  تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة نظيره القطري وديا، عند السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الدمام، ضمن استعداداته للمشاركة في النهائيات الآسيوية.اضافة اعلان
وأجرى المنتخب مرانه اليوم على ستاد الأمير نايف بن عبد العزيز، بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، حيث ركزت التدريبات على بعض الجمل الفنية لمواجهة الغد، فيما تأكد غياب اللاعب هايل الذيابات عن اللقاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام نظيره السعودي السبت الماضي.
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أنطوان عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، يوسف قشي، سيف بشابشة، سيف درويش، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، وسيم الريالات، يوسف حسان.
في المقابل، تسحب عند الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة نهائيات كأس آسيا 2024، والتي تقام خلال الفترة من 15 نيسان (أبريل) ولغاية 4 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
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