المنتخب الوطني للجودو يُباشر تدريباته في الجزائر استعداداً للدورة العربية

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عمان - الغد- باشر المنتخب الوطني للجودو، الإثنين تدريباته في الجزائر وذلك استعداداً للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية والتي ستفتتح بشكل رسمي يوم الأربعاء.وكان المنتخب الوطني للجودو قد وصل إلى الجزائر فجر اليوم حيث يتكون وفد المنتخب من المدير الفني محمد خلف والمدرب أحمد العثامين والحكم عبدالرحيم الرحيل و5 لاعبين ولاعبات وهم : هديل العلمي (وزن تحت 57 كغم) وبلال منصور (وزن تحت 60 كغم) وأحمد الرفوع (وزن تحت (وزن تحت 66 كغم) وعبدالله مقداد (وزن تحت 90 كغم) وحسين سلمان(وزن فوق 100 كغم).وأجرى المنتخب الوطني للجودو تدريباته في صالة الاحماء بالقاعة البيضاوية في ستاد 5 جويلية بالعاصمة الجزائر.هذا ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب الوطني مشاركته في البطولة يوم الأربعاء القادم حيث سيشارك في المنافسات كل من هديل العلمي وبلال منصور وأحمد الرفوع على أن يُشارك اللاعبين عبدالله مقداد وحسين سلمان في منافسات يوم الخميس المقبل وتختتم مشاركة المنتخب الوطني للجودو يوم الجمعة المقبل من خلال خوض منافسات الفرق للرجال.