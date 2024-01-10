المنتخب الوطني يتمنى طي صفحة اليابان والتركيز على مشواره الآسيوي

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يمني الشارع الرياضي النفس، في طي صفحة الخسارة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب الوطني أمام نظيره الياباني أول من أمس وديا بنتيجة 1-6، والعمل على تدارك الأخطاء العديدة التي وقع فيها المنتخب خلال الفترة الماضية، للظهور بصورة أفضل في نهائيات كأس آسيا المقرر انطلاقها غدا في قطر.ولم يتم رصد أحداث المباراة بسبب عدم نقلها تلفزيونيا وإغلاق الأبواب أمام الجماهير والإعلام، إلا أن النتيجة خير دليل على أن التحضيرات لم تكن جيدة للمنتخب الوطني قبل الحدث القاري، ما يعقد من مهمة المنتخب ببلوغ أدوار متقدمة، رغم وقوعه في مجموعة متوازنة.وشكلت الخسارة الكبيرة صدمة لدى المنظومة الكروية، ولا سيما بعد الفوز في مباراة قطر الودية الأسبوع الماضي بهدفين لهدف، والذي منح الشارع أملا بتطور أداء ونتائج المنتخب، قبل أن تعود الأمور لمرحلة أسوأ.وتعقد الجماهير آمالها على عدد من مواهب المنتخب الوطني، القادرة على تحقيق الإضافة خلال النهائيات والوصول للدور الثاني كخطوة أولى، إلى جانب تحقيق إنجاز نوعي رغم صعوبة المهمة، معولة على إمكانيات اللاعب المحترف في نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، وغيره من النجوم في مختلف مراكز اللعب.وأصبحت مهمة مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة، صعبة في سبيل إنقاذ مسيرته مع المنتخب، حيث يرجح البعض بأن تقديمه مستويات متواضعة في نهائيات آسيا، قد تحد من فرصة إكماله مهمته في تصفيات آسيا لكأس العالم.وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالمجموعة الخامسة في النهائيات الآسيوية، والتي يشارك فيها للمرة الخامسة في تاريخه، بمواجهة المنتخب الماليزي يوم 15 من الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية على ستاد الثمامة في 20 من الشهر ذاته، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب البحريني في 25 من الشهر نفسه على ستاد خليفة الدولي.وأكد المدرب الوطني خليل فطافطة، أن فترة الإعداد للبطولة الآسيوية لم تجر بالشكل المطلوب، من خلال خسارة معظم المباريات والفوز في مباراة وحيدة، مشددا على أن الخسائر ستؤثر على الجانب النفسي لللاعبين والجهاز الفني.وتمنى فطافطة في حديثه لـ "الغد"، ألا يتأثر اللاعبون كثيرا بهذه الخسائر وتحديدا مواجهة اليابان، موضحا أن المعلومات التي وصلت إليه بأن المنافس هو من طلب مواجهة المنتخب الوطني، ولم يستطع الاتحاد رفض الفكرة، مع عدم رغبته مسبقا بمواجهة أقوى فريق في آسيا قبل انطلاق البطولة.وأضاف: "الضغط كبير في الفترة الحالية على الجهاز التدريبي لرفع الحالة المعنوية للاعبين، من خلال تكثيف المحاضرات والتدريبات، والوقوف على الأخطاء وأهمها الدفاعية وحراسة المرمى، والتي يجب العمل عليها خوفا من تدهور الأوضاع لاحقا".وبين فطافطة، أن عموتة عانى من عدم الاستقرار على التشكيلة رغم قيادته للمنتخب لأشهر عديدة، مؤكدا أن التأهل للدور الثاني أمر سهل، وأن الانسجام خلال مباريات المجموعات سيعزز من حظوظ المنتخب في الأدوار الإقصائية.وبدوره، أعرب الناشط الرياضي مبارك الخوالدة، عن امتعاضه من الأسلوب الذي يلعب به المنتخب الوطني مع المدرب عموتة، والذي لا يناسب إمكانيات الللاعبين المحليين، موضحا أن الخسارة القاسية أمام اليابان كشفت المشاكل الفنية.وتحدث الخوالدة لـ"الغد"، أن المواجهة الودية الأخيرة لم يحقق فيها المنتخب أي فائدة فنية، بل ساهمت في إعادة الحالة المعنوية للوراء، متمنيا أن يكون المنتخب أدرك أن الخطة التي يلعب بها لن تحقق النتائج المرجوة.