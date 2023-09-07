المنتخب الوطني يخسر أمام النرويج بسداسية

مصطفى بالو

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عمان - تعرض منتخبنا الوطني لكرة القدم، إلى خسارة ثقيلة أمام مضيفه المنتخب النرويجي بنتيجة 0-6، في المباراة التي جرت على ملعب أوليفول بالعاصمة أوسلو الخميس، والتي تأتي ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للتصفيات الآسيوية المؤهلة كأس العالم 2026، ونهائيات آسيا التي تقام في قطر، حيث حظيت المباراة بمتابعة رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، ومن المنتظر أن يخوض منتخبنا الوطني لقاءه الودي الثاني أمام منتخب أذربيجان يوم الثلاثاء المقبل.- كرة طويلة أسقطها إحسان حداد في صندوق النرويج لم يحسن محمود مرضي التعامل معها د.6.- استلم انطونيو كرة اوديجارد وسددها قوية علت مرمى أبو ليلى د.17.- اولا سولباكين سدد الكرة المرتدة من الركنية، خلصها أبو ليلى بحضور تام د.19- اوديجارد يستلم كرة ويسددها حادت مرمى يزيد أبو ليلى د.20.- محمود مرضي يضع كرة داخل المنطقة المحرمة نحو يزن النعيمات إلا أن المدافع خلص الكرة قبل استفحال الخطر د.26.- يزن نعيمات يستلم كرة خارج المنطقة ويرسل كرة قوية علت مرمى حارس النرويج نايلاند د.34.- لارسين يستلم كرة عميقة داخل المنطقة المحرمة لمنتخبنا وسددها خلصها أبو ليلى د.36.- انطونيو يسدد كرة زاحفة ماكرة، تألق يزيد أبو ليلى في إبعادها على حساب ركنية د.43.- اوديجارد يسدد كرة قوية من خارج المنطقة تعملق أبو ليلى في تخليصها على دفعتين د.56.- إحسان حداد يتوغل في كرة ويسدد كرة قوية وقفت بين يدي حارس مرمى النرويج نايلاند د.58.- اروسينس ينفذ ركنية دكها ليو تألق أبو ليلى في إنقاذ مرماه من هدف خامس د.62.- نفذ مرضي ركنية ارتقى لها عبدالله نصيب بجوار المرمى د.65.- أنس العوضات يستلم كرة من سعادة وتوغل فيها وسددها قوية فوق المرمى د.70.- يزن النعيمات حضر كرة إلى موسى التعمري، وسددها الأخير قوية علت فوق مرمى نايلاند د.72.- تبادل للكرات بين انطونيو ولارسن، وهيأها الأخير أمام انطونيو الذي سدد من داخل المنطقة كرة قوية على يمين حارس مرمى منتخبنا يزيد أبو ليلى، مسجلا الهدف الأول للنرويج د.11.- نفذت ركنية من فريدريك ارتقى لها اجير فوق الجميع وحارس المرمى ودك الكرة لتعانق الشباك مسجلا الهدف الثاني للنرويج د.23.- استلم لارسن كرة طويلة من انطونيو وسبق عبدالله نصيب ووضع الكرة لحظة خروج أبو ليلى بالمرمى هدفا ثالثا لفريقه د.31.- جملة فنية نفذها انطونيو ولارسن وصلت إلى فريدرك الذي سدد في المرمى من دون مراقبة، مسجلا الهدف الرابع د.41.- استغل لاعب النرويج بارد فايني الخلل الدفاعي وسوء التغطية، واستلم كرة داخل المنطقة المحرمة وسدد الكرة في سقف مرمى أبو ليلى، مسجلا الهدف الخامس للنرويج د.79.- ساهروي يتبادل كرة ويتوغل بالميمنة ويضع كرة عرضية وضعها فيتسين بأريحية في مرمى أبو ليلى مسجلا الهدف السادس للنرويج د.90+1.الأردن: يزيد أبو ليلى، محمد أبو حشيش (مصطفى كمال)، عبد الله نصيب (ديارا)، يزن العرب، إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الدين الروابدة (عبيدة السمارنة)، إبراهيم سعادة (صالح راتب)، محمود مرضي(أنس العوضات)، موسى التعمري ويزن النعيمات.المدير الفني: الحسين عموتة.النرويج: أورجان نايلاند، ماركوس بيدرسن، كريستوفر آجر، فريدريك أورسنيس، ساندر بيرج، مارتين أوديجارد، أولا سولباكين، ليو أوستيجارد، فريدريك أندريه بيوركان، أنتونيو نوسا ويورغن لارسن.المدير الفني: ستالي سولباكين.