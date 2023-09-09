المنتخب الوطني يطوي صفحة النرويج ويبدأ تدريباته في باكو

يحيى قطيشات

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طوى المنتخب الوطني لكرة القدم، صفحة مباراة منتخب النرويج الودية والخسارة الثقيلة بسداسية نظيفة، وبدأ تدريباته بالعاصمة الأذرية باكو من أجل ملاقاة منتخب أذربيجان في مواجهة ودية تقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم بعد غد الثلاثاء (حسب توقيت الأردن) على ملعب “دالغا أرينا”، في إطار تحضيرات “النشامى” للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا المقامة في قطر مطلع العام المقبل.وعمد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المغربي الحسين عموتة، الى تجاوز آثار خسارة مباراة المنتخب أمام النرويج، وتوجيه التركيز نحو المواجهة المرتقبة أمام منتخب أذربيجان، مؤكدا للاعبين أن علينا جميعا أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها، سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي.وركزت التدريبات على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة النرويج خصوصا في الجانب الدفاعي.ويبحث أعضاء المنتخب الوطني بفتح صفحة جديدة عنوانها الأبرز، مصالحة الجماهير، وإعادة الصورة الفنية الجيدة عن منتخب النشامى.وأجمعت الآراء الفنية، على أن لاعبي المنتخب ارتكبوا أخطاء فردية ساهمت في خسارة اللقاء، ما يتطلب مراجعة عاجلة للحسابات الفنية، للظهور بشكل أفضل وتحقيق الفوز.وتعرض رفاق موسى التعمري لموجة انتقادات واسعة في الشارع الرياضي، خصوصا وأن معظم اللاعبين لم يقدموا المطلوب منهم فنيا، وظهر واضحا أن اللياقة البدنية تحتاج إلى عمل كبير من عموتة والجهاز الفني.ويشارك في التدريبات كافة اللاعبين الذين اختارهم عموتة للمعسكر وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.وينتظر الجهاز الفني تغييرا على اللاعبين الذين بدأ بهم لقاء النرويج، ومنح الفرصة لمعظم اللاعبين، حيث يبحث الجهاز الفني عن معرفة إمكانيات وقدرات اللاعبين، وصولا لأفضل تشكيلة تكون قادرة على تحقيق آمال وتطلعات الأردنيين بتحقيق نتائج إيجابية مميزة في تصفيات آسيا المؤهلة لكاس العالم، ونهائيات كأس آسيا بقطر 2024.“الأذري” يواصل تحضيراتهوخاض المنتخب الأذري أمس مباراته الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، ويملك المنتخب الذي يحتل المركز 121 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، نقطة واحدة فقط ويحتل المركز الأخير.ويبحث مديره الفني الإيطالي جياني دي بياسي عن تحقيق نتيجة إيجابية من لقاء النشامى، تساهم في رفع معنويات اللاعبين في الاستحقاقات المقبلة، وتضم التشكيلة التي اختارها دي بياسي لمباراة المنتخب الوطني كلا من اللاعبين، صلاحات أجانيف، شهر الدين محمد، يوسق ايمانوف، رحيل محمدوف، نورال يراموف، أنطون كريفوتسيوك، حجة حقردي، بهلول زادة، يوسف نبييف، بختيار زادة، الفين بادالوف، امين سيدييف، أوزان كان، اليكسي ايساييف، اميل سروف، فليب اوزوبيش، قسمت علييف، كوشجون، الفين جولييف، أمين محمودوف، الفين جمالوف، رينات دادانشوف، راميل شيداييف، موسى قربانلي، رستم أحمد زادة، ماهر امريلي.