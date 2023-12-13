المنسي: أبواب الانضمام لـ"منتخبات اليد" لن تغلق أمام أي لاعب متميز

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أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد الدكتور تيسير المنسي أن أبواب الانضمام للمنتخبات الوطنية لن تغلق أمام أي لاعب متميز يظهر بصورة طيبة خلال المنافسات المحلية، لافتا إلى أن الاتحاد وبالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية المشرفة على تدريبات المنتخبات الوطنية، وضع البرامج الفنية التي تركز على اللاعبين الشباب والناشئين في المرحلة المقبلة، إلى جانب منح الفئات العمرية الاهتمام الكبير نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية في تطوير اللعبة.وقال المنسي "النهج الجديد الذي اتبعه الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الوطني في اختيار اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام 2026، يمنح الفرصة لكافة اللاعبين لاثبات قدراتهم من خلال البرامج التدريبية التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن، وأن هذا النهج ركز على لاعبي المنتخب الوطني للشباب، الذين ينتظرهم استحقاق مهم يتمثل بالمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام خلال خلال الفترة من 25 تموز (يوليو) ولغاية 3 آب (أغسطس) المقبل".وحول أبرز ما جاء في خطة الاتحاد المقبلة، بين المنسي أن الاتحاد رفع إلى اللجنة الأولمبية مشاريع تخص المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات والشابات والشباب 2004 والناشئين 2006 والواعدين 2008، وهي مشاريع ذات أهمية كبيرة تلبي طموحات الاتحاد وعشاق اللعبة، وتشتمل على البرامج الفنية الكاملة من ناحية التدريبات والمعسكرات والمشاركات، لافتا إلى أن عمل مشروع مراكز الواعدين الذي بدأ الاتحاد بتنفيذه مطلع العام 2018 بدأ يجني ثماره من خلال المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين والأشبال، في الوقت الذي ينظر فيه الاتحاد إلى المنتخب الوطني للشباب بأهمية بالغة، وبكل ثقة وتفاؤل باعتباره نواة المنتخب الوطني للرجال.واضاف المنسي "سيتم قريبا البدء في تجميع مراكز النخبة لمنتخبات مواليد 2010، والانطلاق بمشاريع مخصصة لمنتخبات مواليد 2012 و2014، وذلك بهدف التوسع العمودي باتجاه اللاعبين النخبة والمميزين، اضافة إلى نشر وتوسيع قاعدة اللعبة في محافظات المملكة والأندية، وأن الاتحاد ماض في تنفيذ كافة برامجه التي تنصب على تطوير اللعبة سواء من خلال اقامة النشاطات والبطولات المحلية، ومشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية، حيث سيشهد العام المقبل العديد من المشاركات لمنتخبي الشباب والناشئين، اضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة الآسيوية، في الوقت الذي تقدم فيه الاتحاد بطلب رسمي لاستضافة البطولتين الآسيويتين للشباب والناشئين اللتين تقامان صيف العام المقبل، وذلك لتعزيز فرص منح لاعبي المنتخبين فرص الاحتكاك وخوض الكثير من المباريات ذات المستوى القوي.وكأن الاتحاد قد أعلن في بيان رسمي قبل أيام عن خطة تحضير المنتخب الوطني، والذي سيكون جله من اللاعبين مواليد 2004 يضاف لهم عدد من اللاعبين الذين برزوا في دوري الدرجة الأولى، الذي أختتم مؤخرا، والذين تقل أعمارهم عن 28 عاما، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لإعداد المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام 2026.وسيتم تقسيم البرنامج التدريبي الذي بدأ العمل به قبل أيام بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد عبدالرحمن على عدة مراحل، تنتهي المرحلة الأولى مطلع شهر آذار المقبل، والتي تتركز على تجهيز منتخب الشباب من مواليد 2004 للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في شهر تموز 2026.وبعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026.