"المواي تاي" يتطلع لزيادة الانتشار بعد إنجاز بطولة العالم

مهند جويلس

اضافة اعلان

يبني المنتخب الوطني للمواي تاي للشباب والشابات آمالا عريضة في إكمال مسلسل إنجازاته رغم قصر عمر الاتحاد المشكل مؤخرا، من خلال الاعتماد على عدد كبير من المواهب الشابة التي فرضت حضورها بقوة في الفترات الماضية، بهدف انتشار اللعبة محليا على نطاق واسع.وسجل المنتخب حضورا طيبا خلال مشاركته ببطولة العالم للشباب والشابات في تركيا، حيث حصد المنتخب 5 ميداليات، منها ميدالية ذهبية عبر اللاعب محمد عليان في (وزن تحت 71 كغم)، وميدالية فضية عبر اللاعبة قمر المناصير في (وزن تحت 51 كغم)، و3 ميداليات برونزية جاءت عبر سعد أبو صفية (وزن تحت 46 كغم)، عبد الله أبو زنيمة (وزن تحت 71 كغم) وريم الرمحي (وزن تحت 34 كغم).واحتل المنتخب الوطني المركز 18 على تصنيف المنتخبات المشاركة بعد الميداليات الخمس، علما بأن 110 دول شاركت في البطولة بأكثر من 1400 لاعب ولاعبة، ما يؤكد أن المنتخب الوطني كان منافسا على الميداليات بالأوزان والفئات كافة.وشارك المنتخب خلال البطولة بأحد عشر لاعبا ولاعبة، إذ لم يحالف التوفيق كل من: جنة الزغل، زيد الشاويش، سيف قطامي، عبيدة بصبوص، تيمور الديسي ورضوان سويد، في بلوغ الأدوار المتقدمة بالبطولة، رغم سعيهم في الحصول على ميداليات ملونة كبقية زملائهم في المنتخب.وكان عدد من أهالي اللاعبين واللاعبات وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المواي تاي، استقبلوا الوفد القادم من تركيا بحفاوة كبيرة في مطار الملكة علياء الدولي، بعد إنجازه في بطولة العالم، والذي جاء بعد تحضيرات مكثفة ومعسكرات داخلية بقيادة المدربة الدولية مينا السعودي.ونجح المنتخب خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، على 7 ميداليات ملونة خلال بطولة العرب للشباب التي أقيمت في ليبيا، منها ميدالية ذهبية عبر زيد الشاويش، وفضية عن طريق جمال بداوي، فيما جاءت الميداليات الخمس البرونزية عبر قمر المناصير، أسعد السعدي، عبد الله أبو زنيمة، سدين الرمحي ومنذر حمد.وأشار المدير الفني لاتحاد المواي تاي ياسر أبو صفية، إلى أنها المرة الأولى التي ينجح فيها المنتخب في حصد ميدالية ذهبية واحدة على الأقل في بطولات العالم، منذ 20 عاما تقريبا، مؤكدا أن الإنجاز يسجل للاعبين والمدربين الذين شاركوا في تدريب اللاعبين واللاعبات لرفع مستواهم مؤخرا.