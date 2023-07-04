المومني يُحرز ميدالية برونزية للأردن في دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر

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افتتح لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، مصعب المومني، الثلاثاء، رصيد الميداليات الأردنية في دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023) بتحقيقه للميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة محققاً مسافة وقدرها ( 17,18 م ) وذلك مع انطلاق منافسات ألعاب القوى والمقامة على الاستاد الرئيسي في المركب الأولمبي بمدينة وهران.وحل "المومني" ثالثاً خلف اللاعب البحريني عبد محمود والذي حل ثانياً بعد أن دفع الجلة لمسافة 19 , 17 م وتوج اللاعب المصري مصطفى حسن بالذهبية بعد أن دفع الجلة لمسافة 20,52 م.فيما تأهل لاعب منتخبنا لألعاب القوى بلال ذياب إلى الدور النهائي لمسابقة 100 م جري بعد أن حل ثالثاً في تصفيته بزمن بلغ 10.71 ثانية.وبدورها تأهلت اللاعبة عليا بشناق لنهائي مسابقة 400 م جري بعد أن حلت رابعاً في تصفيتها بزمن بلغ 57.52 ثانية.ومن جانب اخر سيخوض لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى عبود جودة يوم غد منافسات سباق 20 كم مشي، كما يشارك يوم غد اللاعب عواد الشرفات في نهائي سباق 1500 م جري فيما يشارك غدا أيضاً اللاعب مصعب المومني في نهائيات مسابقة رمي القرص.