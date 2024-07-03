"الناشئات" يبحث عن تحسين صورته بلقاء السعودية اليوم

مهند جويلس

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عمان- يبحث المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما "الناشئات"، عن تحسين صورته والظهور بشكل مغاير على الصعيد الفني، وذلك من خلال مواجهة نظيره السعودي عند الساعة السادسة مساء اليوم، في ختام البطولة الودية الثلاثية التي تقام على ستاد البترا بمدينة الحسين للشباب.ويسعى منتخب الناشئات إلى تحقيق فوز معنوي على نظيره السعودي، وتسجيل أول انتصار له تحت قيادة المدرب الوطني جمال اللحام، الذي تسلم المهمة مؤخرا، في سبيل تشكيل فريق منافس على إحدى البطاقات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2026.وكان المنتخب اللبناني، تغلب على المنتخب الوطني في بداية الدورة بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يلحق الهزيمة بالمنتخب السعودي في ثاني مباريات البطولة بخماسية نظيفة.وحاول اللحام خلال التدريبات الماضية، معالجة المشاكل العديدة التي وقع فيها المنتخب في مباراته أمام لبنان، وتحديدا الدفاعية التي تسببت في قبول 4 أهداف خلال 90 دقيقة، مع التركيز على كيفية استثمار الفرص التي يتحصل عليها وترجمتها إلى أهداف.وتعد المواجهة الماضية الأولى للمنتخب مع المدرب الجديد، حيث كان الأداء غير مقنع، وبحاجة إلى عمل كبير في المرحلة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في مرحلة التأسيس والبحث عن لاعبات من خلال البطولات المحلية، ومحاولة تغيير القائمة من تجمع لآخر بهدف استقطاب اللاعبات اللواتي يستحققن تمثيل المنتخب، ولديهن القدرة على تقديم الإضافة الفنية.ومن المتوقع أن يعتمد اللحام في قائمته الأساسية على كل من: ريناتا البداينة، جيدا كمال، إيمان طميزي، ريتال سلامة، ليان ضمور، سيلين غزال، ملك سلامة، نادين أبو صالحة، تاليا الكردي، هيا أبو علي ودانا أبو هزيم.وعلى الطرف المقابل، يبحث المنتخب السعودي عن الأمر ذاته مع المدربة الكرواتية ستيلا قوتال، من خلال تحسين شكل المنتخب، بعد الأداء الباهت في ظهوره الأول بالدورة، حيث تعد المنتخبات النسوية في السعودية حديثة العهد وتحظى باهتمام جيد.وتعتمد قوتال في خياراتها على كل من: وتين الزهراني، العنود المهنا، لارا الضو، ريتال الجابر، سوار العمري، حلا الشدوخي، بسمة الشنيفي، تولين الغامدي، ديالا سروجي، زهراء طالب وياسمين مليباري.