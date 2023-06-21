"الناشئات" يخسر أمام تونس ويلتقي مصر في نصف نهائي "السلة العربية"

خالد تيسير العميري

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خسر المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة أمام نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 50-65 (النصف الأول 24-34)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي في البطولة العربية لكرة السلة.وسيلتقي “صقور الناشئات” مع المنتخب المصري في الدور نصف النهائي، الذي ينطلق يوم غد الجمعة، حيث كان المنتخب المصري للناشئات قد تغلب على المنتخب الجزائري بنتيجة (73-27)، ليضمن صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما احتلت تونس المركز الثاني برصيد 5 نقاط، لتضرب موعدا مع الجزائر، التي جاءت ثالثة برصيد 4 نقاط.وتذيل المنتخب الوطني جدول ترتيب الفرق في الدور التمهيدي بعد تعرضه إلى ثلاث خسائر متتالية أمام الجزائر (65-78) ومصر (39-101) وتونس (50-65).وبدأ المنتخب الوطني للناشئات بقيادة المدرب الإسباني الفاريز اللقاء، معتمدا على الخماسي الأساسي، روزين شامية وآية سمار وزينة القراعين ونتالي الربضي وحور القراعين، لتظهر الناشئات شخصية قوية في الفترة الأولى مع تنويع خيارات التسجيل، إلا أن خبرات التونسيات مكنتهن من التقدم (17-14)، ليحسمن النصف الأول (34-24).ولم تمنع ثلاثيات اللاعبة روزين شامية من جانب المنتخب الوطني، لاعبات المنتخب التونسي من مواصلة تقدمهن بعدما حسمن الفترة الثالثة (20-13) بفضل التألق اللافت للاعبة إسلام العياري، ثم ظهرت خبرات لاعبات “نسور قرطاج” في الأوقات الحاسمة ليحافظن على تقدمهن بفضل الدور الكبير للشاذلي وإيناس بن رجب في الصناعة والتسجيل، ليفزن في النتيجة النهائية (65-50).وبرزت اللاعبة حور القراعين في اللقاء من جانب المنتخب الوطني للناشئات، محققة “الدبل دبل” بتسجيلها 17 نقطة مع 11 متابعة و5 تمريرات و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 23، فيما كانت إسلام العياري اللاعبة الأبرز من جانب المنتخب التونسي بتسجيلها 26 نقطة مع 4 متابعات وتمريرة و5 ستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 28.