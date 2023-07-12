الخميس 13 تموز 2023
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"الناشئات" يفقد فرصة التأهل في "سلة آسيا"

لاعبة المنتخب الوطني نتالي الربضي تتجه للتسجيل في سلة الفلبين -(تصوير: أمجد الطويل)
لاعبة المنتخب الوطني نتالي الربضي تتجه للتسجيل في سلة الفلبين -(تصوير: أمجد الطويل)
 فقد المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، فرصة المنافسة على البطاقة التأهيلية للمستوى الأول من بطولة كأس آسيا، بخسارته أمام المنتخب الفلبيني بنتيجة 58-106 (النصف الأول 33-56) في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن ختام مبارياته في الدور الأول من نهائيات المستوى الثاني.اضافة اعلان
وتوقف رصيد “الناشئات” عند 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا من فوز وخسارتين، فيما تصدرت الفلبين المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وتأتي هونغ كونغ ثالثة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطتين لجزر المالديف في المركز الأخير.
وجاءت بداية المباراة متكافئة من جانب لاعبات الفريقين، قبل أن تنجح لاعبات الفلبين بالتقدم في النصف الأول (56-33) بعدما حسمن الفترة الأولى (26-19)، رغم التألق اللافت للاعبة المنتخب الوطني زينة القراعين بتسجيلها 18 نقطة في الربعين الأول والثاني.
ولم تتبدل الصورة كثيراً في النصف الثاني، أمام أفضلية لاعبات الفلبين، لتنتهي المباراة في نتيجتها النهائية لصالحهن (106-58).
وشهدت منافسات اليوم الثالث للبطولة، فوز ماليزيا على غوام (66-53) وإيران على أندونيسيا (84-65) ضمن المستوى الثاني، فيما شهدت مباريات المستوى الأول فوز الصين تايبيه على سورية (102-31) وأستراليا على كوريا الجنوبية (71-53) واليابان على الصين (70-44) ونيوزيلندا على ساموا (80-51).
وتتضح اليوم هوية الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي والأدوار الترتيبية، حيث تلتقي استراليا وسورية عند الساعة 9 صباحا، تليها مواجهة تايلاند وكوريا الجنوبية الساعة 11 صباحا، ثم الصين وساموا الساعة 3:30 مساء ضمن لقاءات المستوى الأول، فيما تلعب جزر المالديف وهونغ كونغ عند الساعة 1 مساء، وتلتقي سنغافورة مع ماليزيا الساعة 5:30 مساء، على أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة غوام وإيران عند الساعة 7:30 مساء.
وما يجدر ذكره، هو أن البطولة التي تختتم في 16 من الشهر الحالي، تقام وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني المجموعتين للعب في الدور نصف النهائي، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث في مجموعتيهما بدور تحديد المركزين الخامس والسادس، على أن يلعب صاحبا المركز الرابع في المجموعتين بدور تحديد المركزين السابع والثامن.
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