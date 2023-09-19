الأربعاء 20 أيلول 2023
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"الناشئين" يتجاوز كوريا الجنوبية ويبلغ الملحق التأهيلي لربع نهائي "سلة آسيا"

لاعب المنتخب الوطني عبدالمجيد شديفات يحاول تخطي الكوري تين كيم -(من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني عبدالمجيد شديفات يحاول تخطي الكوري تين كيم -(من المصدر)
 حقق المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، فوزا مثيرا على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 62-59 (النصف الأول 44-37)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الريان في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن ختام منافسات الدور التمهيدي "المجموعات" من بطولة كأس آسيا، التي تختتم الأحد المقبل.اضافة اعلان
وجاءت نتائج الأرباع للمنتخب الوطني (19-21، 25-16، 4-11، 14-11)، في لقاء برز فيه اللاعب عمر حجازي من جانب المنتخب الوطني محققا "الدبل دبل" بتسجيله 25 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات و3 بلوك شوت بفاعلية 34، يليه محمد آدم بتسجيله 14 نقطة و10 متابعات "الدبل دبل" مع ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 19.
وستخضع الفرق المشاركة إلى استراحة اليوم، على أن تستأنف البطولة يوم غد بإقامة مباريات الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي، حيث يلتقي "صقور الناشئين"، الذي حل ثانيا في مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، مع ثالث المجموعة الرابعة، وهو الفريق الخاسر من مباراة الفلبين وماليزيا، التي أقيمت بوقت متأخر من أمس.
وخطفت فرق، أستراليا واليابان ونيوزيلندا والصين، بطاقات التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي، فيما ستتنافس منتخبات، الهند ولبنان وإيران وقطر وكوريا والأردن والفلبين وماليزيا، على البطاقات الأربع الأخرى المؤهلة للدور ذاته.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر المجموعات الأربع للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعات مع بعضهما "كروس" لإكمال أضلاع دور الثمانية، ثم تتأهل 4 فرق للمربع الذهبي، مرورا بالنهائي، على أن تقام مباريات ترتيبية لتحديد المراكز من 1-8.
وتشكل البطولة الآسيوية محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال تركيا.
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