 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الناشئين" يتطلع لبداية قوية أمام قطر في "الطائرة العربية" اليوم

من لقاء المنتخب الوطني ونظيره العُماني في بطولة غرب آسيا للشباب مؤخرا -(الغد)
من لقاء المنتخب الوطني ونظيره العُماني في بطولة غرب آسيا للشباب مؤخرا -(الغد)
عمان- يبحث المنتخب الوطني للناشئين لكرة الطائرة، عن بداية قوية في مستهل مشواره في منافسات البطولة العربية اليوم، عندما يلاقي نظيره المنتخب القطري عند الساعة 7 في صالة قصر الرياضة، التي تشهد لقاء البحرين مع ليبيا عند الساعة الواحدة ظهرا، والكويت والسعودية عند الساعة الخامسة، ضمن المنافسات التي تستمر حتى 11 تموز (يوليو) الحالي.اضافة اعلان
وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، إنجاز التحضيرات كافة لانطلاق المنافسات العربية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك حفل افتتاح احتفالي، وإنما ستنطلق المباريات مباشرة بحسب الجدول المعتمد من قبل الاتحاد العربي للكرة الطائرة.
وبين قطيشات أن وصول الوفود العربية اكتمل أمس، منوها إلى أن الاجتماع الفني والاستعلام لدى المنتخبات العربية، يجري عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، وتم تأمين سكن المنتخبات العربية وتنقلاتها إلى صالات المنافسة والتدريب، مثمنا جهود جميع أعضاء اللجان العاملة والعمل بروح الفريق لتحقيق النجاح المأمول تنظيميا وفنيا.
من جانبه، أكد مدرب المنتخب الوطني حسين سويلم، أن المنتخب الوطني جاهز لمقارعة المنتخبات العربية، مشيرا إلى أن المنظومة الإدارية تنظر إلى منتخبي الناشئين والشباب باعتبارهما "الأمل" للطائرة الأردنية، وبين أن الفئات العمرية عامة للجنسين، والناشئين خاصة، يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل مجلس الإدارة الذي وفر كل أشكال الدعم والرعاية والاستعداد للبطولة العربية.
وحول جاهزية المنتخب الوطني لانطلاق المنافسات العربية، واستهلال مشواره بملاقاة المنتخب القطري اليوم، رد سويلم: "المنتخب الوطني جاهز معنويا وذهنيا وبدنيا وتكتيكيا لهذه المباراة، ونبحث عن تحقيق نتيجة طيبة في بدايتنا العربية، والمنتخب القطري قادم بجاهزية كبيرة ولديه لاعبون مميزون، وعمدنا في معسكر مصر إلى ملاقاة السعودية، باعتبارها من المدرسة الخليجية من جانب، وللتعرف إلى قدراتها باعتبارها أحد المنافسين الأقوياء في هذه البطولة من جانب آخر، علما بأنه سبق وأن واجهناها في تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في عمان".
وأضاف: "وقفنا على قدرات لاعبينا من النواحي الفردية والجماعية تحت الشبكة بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية، سواء في مباريات معسكر مصر، والمبارتين الوديتين أمام البحرين قبل أيام في عمان، ورصدنا الأخطاء وعمدنا إلى علاجها، إلى جانب تعزيز الإيجابيات، وأكدنا للاعبين ضرورة تقديم قصارى جهدهم، مع تطور مستوياتهم من بطولة إلى أخرى، والدفاع بقوة عن حضور الطائرة الأردنية في المنافسات العربية".
ويذكر أن البطولة تقام على نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتم تحديد المراكز بحسب النقاط التي تجمعها المنتخبات في نهاية المشوار التنافسي، وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات، هي: السعودية، قطر، البحرين، الكويت، العراق وليبيا، إلى جانب المنتخب الوطني، في سباق عربي لاهب ينتهي في 11 تموز (يوليو) الحالي.
ويضم المنتخب الوطني للناشئين، مجموعة من الواعدين المميزين بإمكاناتهم وقدراتهم على المستويين الفردي والجماعي، وبذل الجهاز الفني جهودا كبيرة في تطوير إمكانياتهم وتكنيكهم وتكتيكهم تحت الشبكة، حيث يمثل المنتخب في هذه البطولة كل من: معتز النقيب، أيهم النقيب، مجاهد مبارك، محمد مبارك، عمر رداد، محمد أبو دية، محمود شاهين، نصرالله نضال، عبدالله شبانة، ماجد هارون، وزيد الحوراني.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)

الكازخي يفسيف منافس شلباية في بطولة كارلسروه الألمانية للتنس

منذ2 ساعة
بوستر الرالي (1)

مشاركة قطرية ولبنانية وأردنية في الرالي الوطني الثالث

منذ7 ساعة
اجتماع

أندية المحترفين تطالب بتأخير انطلاق الموسم وترفض تقليص عدد الأندية

منذ7 ساعة
3 انتصارات لجراسا ورم وبترا بدوري اللعيبة لكرة السلة

3 انتصارات لجراسا ورم وبترا بدوري اللعيبة لكرة السلة

28 حزيران 2024
النشامى يتقدم 3 مراكز بتصنيف "الفيفا"

"النشامى" إلى جانب كوريا الجنوبية والعراق بتصفيات الدور الحاسم لكأس العالم

27 حزيران 2024
جانب من تتويج الفائزين في بطولة آسيا للمصارعة - (من المصدر)

اوزبكستان وإيران والهند يسيطرون على ألقاب "المصارعة الآسيوية"

26 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سردية الرفاعي في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

الاحتلال.. التطرف سيد الموقف

محمود خطاطبة |اليوم

الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي ودوره الفتاك في غزة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين نشرة وزارة المالية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

طوفان ترامب القادم

د.منذر الحوارات |اليوم

عقلنة الحوار العام مصلحة عليا

تمارا خزوز |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات | منذ2 ساعة
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات | منذ2 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات | منذ2 ساعة
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات | منذ24 ساعة
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
قصة أردنية

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن منذ24 ساعة

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy
 