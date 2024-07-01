"الناشئين" يتطلع لبداية قوية أمام قطر في "الطائرة العربية" اليوم

مصطفى بالو

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عمان- يبحث المنتخب الوطني للناشئين لكرة الطائرة، عن بداية قوية في مستهل مشواره في منافسات البطولة العربية اليوم، عندما يلاقي نظيره المنتخب القطري عند الساعة 7 في صالة قصر الرياضة، التي تشهد لقاء البحرين مع ليبيا عند الساعة الواحدة ظهرا، والكويت والسعودية عند الساعة الخامسة، ضمن المنافسات التي تستمر حتى 11 تموز (يوليو) الحالي.وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، إنجاز التحضيرات كافة لانطلاق المنافسات العربية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك حفل افتتاح احتفالي، وإنما ستنطلق المباريات مباشرة بحسب الجدول المعتمد من قبل الاتحاد العربي للكرة الطائرة.وبين قطيشات أن وصول الوفود العربية اكتمل أمس، منوها إلى أن الاجتماع الفني والاستعلام لدى المنتخبات العربية، يجري عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، وتم تأمين سكن المنتخبات العربية وتنقلاتها إلى صالات المنافسة والتدريب، مثمنا جهود جميع أعضاء اللجان العاملة والعمل بروح الفريق لتحقيق النجاح المأمول تنظيميا وفنيا.من جانبه، أكد مدرب المنتخب الوطني حسين سويلم، أن المنتخب الوطني جاهز لمقارعة المنتخبات العربية، مشيرا إلى أن المنظومة الإدارية تنظر إلى منتخبي الناشئين والشباب باعتبارهما "الأمل" للطائرة الأردنية، وبين أن الفئات العمرية عامة للجنسين، والناشئين خاصة، يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل مجلس الإدارة الذي وفر كل أشكال الدعم والرعاية والاستعداد للبطولة العربية.وحول جاهزية المنتخب الوطني لانطلاق المنافسات العربية، واستهلال مشواره بملاقاة المنتخب القطري اليوم، رد سويلم: "المنتخب الوطني جاهز معنويا وذهنيا وبدنيا وتكتيكيا لهذه المباراة، ونبحث عن تحقيق نتيجة طيبة في بدايتنا العربية، والمنتخب القطري قادم بجاهزية كبيرة ولديه لاعبون مميزون، وعمدنا في معسكر مصر إلى ملاقاة السعودية، باعتبارها من المدرسة الخليجية من جانب، وللتعرف إلى قدراتها باعتبارها أحد المنافسين الأقوياء في هذه البطولة من جانب آخر، علما بأنه سبق وأن واجهناها في تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في عمان".وأضاف: "وقفنا على قدرات لاعبينا من النواحي الفردية والجماعية تحت الشبكة بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية، سواء في مباريات معسكر مصر، والمبارتين الوديتين أمام البحرين قبل أيام في عمان، ورصدنا الأخطاء وعمدنا إلى علاجها، إلى جانب تعزيز الإيجابيات، وأكدنا للاعبين ضرورة تقديم قصارى جهدهم، مع تطور مستوياتهم من بطولة إلى أخرى، والدفاع بقوة عن حضور الطائرة الأردنية في المنافسات العربية".ويذكر أن البطولة تقام على نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتم تحديد المراكز بحسب النقاط التي تجمعها المنتخبات في نهاية المشوار التنافسي، وتشهد البطولة مشاركة 7 منتخبات، هي: السعودية، قطر، البحرين، الكويت، العراق وليبيا، إلى جانب المنتخب الوطني، في سباق عربي لاهب ينتهي في 11 تموز (يوليو) الحالي.ويضم المنتخب الوطني للناشئين، مجموعة من الواعدين المميزين بإمكاناتهم وقدراتهم على المستويين الفردي والجماعي، وبذل الجهاز الفني جهودا كبيرة في تطوير إمكانياتهم وتكنيكهم وتكتيكهم تحت الشبكة، حيث يمثل المنتخب في هذه البطولة كل من: معتز النقيب، أيهم النقيب، مجاهد مبارك، محمد مبارك، عمر رداد، محمد أبو دية، محمود شاهين، نصرالله نضال، عبدالله شبانة، ماجد هارون، وزيد الحوراني.