الأحد 25 حزيران 2023
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"الناشئين" يخسر رهان تونس وينافس على برونزية "السلة العربية"

لاعب المنتخب الوطني سند غزال يتجه للتسجيل أمام رقابة عدد من لاعبي تونس - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعب المنتخب الوطني سند غزال يتجه للتسجيل أمام رقابة عدد من لاعبي تونس - (تصوير: أمجد الطويل)
 خسر المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة، في اللحظات الأخيرة أمام نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 68-72 (النصف الاول 27-38) وذلك بعد التمديد لوقت إضافي عقب التعادل 63-63، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.اضافة اعلان
وجاءت نتائج الأرباع كاملة لصالح “صقور الناشئين” على النحو التالي (21-18)، (6-20)، (24-12)، (12-13)، وجاءت نتيجة الوقت الإضافي (5-9).
وكان المنتخب المصري للناشئين قد بلغ الدور النهائي، بفوزه على نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة (88-45)، في لقاء برز فيه اللاعب محمد شاهين من جانب مصر، بتسجيله 8 نقاط مع 3 متابعات و8 تمريرات حاسمة و4 ستيل بفاعلية 18، فيما كان التونسي أمين بلقارشة أفضل مسجل في اللقاء برصيد 19 نقطة مع 10 متابعات “الدبل دبل” وتمريرتين وسرقة للكرة بفاعلية 11.
ويلتقي المنتخب الوطني للناشئات مع المنتخب الجزائري عند الساعة 5 من مساء اليوم في لقاء تحديد المركز الثالث، فيما يلعب المنتخب الجزائري مع المنتخب الوطني للناشئين عند الساعة السابعة مساء في الدور ذاته.
وتقام نهائيات البطولة يوم غد الاثنين، حيث تتنافس تونس ومصر على لقب الناشئات، وذلك عندما تلتقيان الساعة الخامسة مساء، فيما ستلعب مصر وتونس على لقب الناشئين عند الساعة السابعة مساء.
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