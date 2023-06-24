"الناشئين" يخسر رهان تونس وينافس على برونزية "السلة العربية"

خالد تيسير العميري

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خسر المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة، في اللحظات الأخيرة أمام نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 68-72 (النصف الاول 27-38) وذلك بعد التمديد لوقت إضافي عقب التعادل 63-63، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.وجاءت نتائج الأرباع كاملة لصالح “صقور الناشئين” على النحو التالي (21-18)، (6-20)، (24-12)، (12-13)، وجاءت نتيجة الوقت الإضافي (5-9).وكان المنتخب المصري للناشئين قد بلغ الدور النهائي، بفوزه على نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة (88-45)، في لقاء برز فيه اللاعب محمد شاهين من جانب مصر، بتسجيله 8 نقاط مع 3 متابعات و8 تمريرات حاسمة و4 ستيل بفاعلية 18، فيما كان التونسي أمين بلقارشة أفضل مسجل في اللقاء برصيد 19 نقطة مع 10 متابعات “الدبل دبل” وتمريرتين وسرقة للكرة بفاعلية 11.ويلتقي المنتخب الوطني للناشئات مع المنتخب الجزائري عند الساعة 5 من مساء اليوم في لقاء تحديد المركز الثالث، فيما يلعب المنتخب الجزائري مع المنتخب الوطني للناشئين عند الساعة السابعة مساء في الدور ذاته.وتقام نهائيات البطولة يوم غد الاثنين، حيث تتنافس تونس ومصر على لقب الناشئات، وذلك عندما تلتقيان الساعة الخامسة مساء، فيما ستلعب مصر وتونس على لقب الناشئين عند الساعة السابعة مساء.