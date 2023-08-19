النجار أولا وعطاري ثانيا وناصيف ثالثا في الجولة الثالثة من بطولة ‏‏الأردن لسباقات السرعة ‏

عمّان - الغد - توج السائق هشام النجار بلقب الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة التي أقيمت الجمعة على حلبة نادي السيارات الملكي بدعم من شركة زين الأردن.
السيناريو في الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة كان مختلفا هذه المرة، وتبدلت أسماء أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
وكانت الأجواء العامة للسباق الذي تكون من 3 جولات قوية، ونافس السائق هشام النجار بقوة السائقان مصطفى عطاري الذي جاء في المركز الثاني ، وأمير ناصيف الذي جاء في المركز الثالث.
الترتيب العام للجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة
- الأول: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.20.530 دقيقة.
- الثاني: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 1.21.397 دقيقة.
- الثالث: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.21.478 دقيقة.
- الرابع: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة 1.21.997 دقيقة.
- الخامس: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.22.298 دقيقة.
- السادس: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.23.281 دقيقة.
- السابع: محمد صبيحات (ميتسوبيشي أيفو 6) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزنت 1.24.280 دقيقة.
- الثامن: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو7) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.24.434 دقيقة.
- التاسع: جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن1.25.319 دقيقة.
- العاشر: محمد شاهين (سوبارو امبريزا) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.26.186 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الرباعي:
- الأول: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.20.530 دقيقة.
- الثاني: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل وقت له في الجولة الأولى بزمن 1.21.397 دقيقة.
- الثالث: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.21.478 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الخلفي:
- الأول: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.23.281 دقيقة.
- الثاني: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.26.661 دقيقة.
- الثالث: جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالث بزمن 1.26.995 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي:
- الأول : يزن جمعة (رينو كليو آر اس) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.27.508 دقيقة.
- الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا افضل وقت له بالجولة الثالثة بزمن 1.28.354 دقيقة.
- الثالث: أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا افضل وقت له في الثالثة بزمن 1.29.045 دقيقة.
أبطال الكؤوس والفئات:
- الفئة 1: هشام النجار.
- كأس 2B: أمير ناصيف.
- كأس الفئة 2A: مصطفى عطاري.
- كأس CAT2: عبدشيكاخوا.
- كأس 3B: جاد نباص.
- كأس 4B: مصطفى جمعة.
- كأس 5B: يزن جمعة.
- كأس 4A: قيس تفاحة.
- كأس 5A: يزن حموضة (فلسطين).
- كأس 3A: جورج سعادة (فلسطين).
- كأس 5BC - السيارات الكلاسيكية : صدقي أبو شقرة.
- الفئة 20 - السيارات الكهربائية : محمود شاهين.
- كأس الماسترز: رائد دهشان .
- كأس السيدات: ميرا ترزي.
- كأس المبتدئين: داوود دهشان.