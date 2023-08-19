السبت 19 آب 2023
النسخة المطبوعة

النجار أولا وعطاري ثانيا وناصيف ثالثا في الجولة الثالثة من بطولة ‏‏الأردن لسباقات السرعة ‏

أبطال الترتيب العام والدفع الرباعي للجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة
أبطال الترتيب العام والدفع الرباعي للجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة

عمّان - الغد -  توج السائق هشام النجار بلقب الجولة الثالثة من بطولة ‏الأردن ‏‏لسباقات السرعة التي أقيمت الجمعة على حلبة نادي السيارات ‏الملكي ‏‏بدعم من شركة زين الأردن.‏‏ ‏
السيناريو في الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة كان ‏‏مختلفا هذه المرة، وتبدلت أسماء أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.‏
‏وكانت الأجواء العامة للسباق الذي  تكون من 3 جولات قوية، ‏‏ونافس السائق هشام النجار بقوة السائقان مصطفى عطاري الذي جاء ‏‏في المركز ‏الثاني ، وأمير ناصيف الذي جاء في المركز الثالث.‏

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‏ ‏الترتيب العام للجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

‏-  الأول: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت ‏له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.20.530 دقيقة.‏
‏- الثاني: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الأولى بزمن 1.21.397 دقيقة.‏
‏- الثالث: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.21.478 دقيقة.‏
‏- الرابع: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة 1.21.997 دقيقة.‏
‏- الخامس: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.22.298 دقيقة.‏
‏- السادس: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له ‏في ‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.23.281 دقيقة.‏ ‏
‏-  السابع: محمد صبيحات (ميتسوبيشي أيفو 6) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزنت 1.24.280 دقيقة.‏ ‏
‏-  الثامن: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو7) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثانية بزمن 1.24.434 دقيقة.‏
‏ - التاسع: جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا) محققا ‏‏أفضل ‏وقت له في الجولة الثانية بزمن1.25.319 دقيقة.‏ ‏
‏- العاشر: محمد شاهين (سوبارو امبريزا) محققا أفضل وقت ‏‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.26.186 دقيقة.‏
‏ الترتيب العام للدفع الرباعي:‏
‏- الأول: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت ‏له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.20.530 دقيقة.‏
‏ - الثاني: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الأولى بزمن 1.21.397 دقيقة.‏
‏ - الثالث: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل ‏وقت ‏له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.21.478 دقيقة.‏
‏ الترتيب العام للدفع الخلفي:‏
‏- الأول: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.23.281 دقيقة.‏
‏- الثاني: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت ‏‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.26.661 دقيقة.‏ ‏
‏- الثالث: جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالث بزمن 1.26.995 دقيقة.‏ ‏
الترتيب العام للدفع الأمامي‏:‏
‏- الأول : يزن جمعة (رينو كليو آر اس) محققا أفضل وقت له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.27.508 دقيقة.‏
‏- الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا افضل ‏وقت له ‏بالجولة الثالثة بزمن 1.28.354 دقيقة.‏ ‏
‏- الثالث: أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا افضل وقت له ‏في ‏الثالثة بزمن 1.29.045 دقيقة.‏ ‏

 


‏ أبطال الكؤوس والفئات‎:‎
‏- الفئة 1: هشام النجار.‏
‏‎‏- كأس ‏‎2B‎‏: أمير ناصيف.‏
‏‏- كأس الفئة ‏‎2A‎‏: مصطفى عطاري.‏‎
‏-‏ كأس ‏CAT2‎‏:‏‎ ‎عبدشيكاخوا.‏
‏‏- كأس ‏‎3B‎‏: جاد نباص.‏
‏‎‏-‏ كأس ‏‎4B‎‏: مصطفى جمعة‎.‎‎
‏- كأس ‏‎5B‎‏: يزن جمعة.‏‏
‏-‏‎ ‎كأس ‏‎4A‎‏: قيس تفاحة.‏
‏‎-‎‏ كأس ‏‎ 5A‎‏: يزن حموضة (فلسطين).‏
‏‎-‎‏ كأس ‏‎ 3A‎‏: جورج سعادة (فلسطين).‏‏
‏- كأس ‏‎5BC‎‏ - السيارات الكلاسيكية : صدقي أبو شقرة.‏‏
‏- الفئة 20 - السيارات الكهربائية : محمود شاهين.‏
‏-‏‎ ‎‏كأس الماسترز:‏‎ ‎رائد دهشان .‏‏
‏-‏‎‏ كأس السيدات: ميرا ترزي.‏
‏‏- كأس المبتدئين: ‏داوود دهشان.


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