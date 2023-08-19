النجار يتسيد الجولة الثالثة من بطولة ‏‏الأردن لسباقات السرعة

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توج السائق هشام النجار بلقب الجولة الثالثة من بطولة ‏الأردن ‏‏لسباقات السرعة، التي أقيمت أول من أمس على حلبة نادي السيارات ‏الملكي ‏‏بدعم من شركة زين الأردن.‏‏ ‏السيناريو في الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة كان ‏‏مختلفا هذه المرة، وتبدلت أسماء أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.‏‏وكانت الأجواء العامة للسباق الذي تكون من 3 جولات قوية، ‏‏ونافس النجار بقوة كل من مصطفى عطاري الذي جاء ‏‏في المركز ‏الثاني، وأمير ناصيف الذي جاء في المركز الثالث، وفيما يلي الترتيب العام للجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة: ‏‏- الأول: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت ‏له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.20.530 دقيقة.‏‏- الثاني: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الأولى بزمن 1.21.397 دقيقة.‏‏- الثالث: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.21.478 دقيقة.‏‏- الرابع: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة 1.21.997 دقيقة.‏‏- الخامس: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.22.298 دقيقة.‏‏- السادس: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له ‏في ‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.23.281 دقيقة.‏ ‏‏- السابع: محمد صبيحات (ميتسوبيشي أيفو 6) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.24.280 دقيقة.‏ ‏‏- الثامن: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو7) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثانية بزمن 1.24.434 دقيقة.‏‏ - التاسع: جورج سعادة (فلسطين - سوبارو امبريزا) محققا ‏‏أفضل ‏وقت له في الجولة الثانية بزمن1.25.319 دقيقة.‏ ‏‏- العاشر: محمد شاهين (سوبارو امبريزا) محققا أفضل وقت ‏‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.26.186 دقيقة.‏الترتيب العام للدفع الرباعي‏- الأول: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت ‏له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.20.530 دقيقة.‏‏- الثاني: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الأولى بزمن 1.21.397 دقيقة.‏‏- الثالث: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل ‏وقت ‏له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.21.478 دقيقة.‏الترتيب العام للدفع الخلفي‏- الأول: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.23.281 دقيقة.‏‏- الثاني: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت ‏‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.26.661 دقيقة.‏ ‏‏- الثالث: جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالث بزمن 1.26.995 دقيقة.‏ ‏الترتيب العام للدفع الأمامي‏‏- الأول: يزن جمعة (رينو كليو آر اس) محققا أفضل وقت له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.27.508 دقيقة.‏- الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا افضل ‏وقت له ‏بالجولة الثالثة بزمن 1.28.354 دقيقة.‏ ‏- الثالث: أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا افضل وقت له ‏في ‏الثالثة بزمن 1.29.045 دقيقة.‏ ‏أبطال الكؤوس والفئات‎:‎‏- الفئة 1: هشام النجار.‏‏‎‏- كأس ‏‎2B‎‏: أمير ناصيف.‏‏‏- كأس الفئة ‏‎2A‎‏: مصطفى عطاري.‏‎‏-‏ كأس ‏CAT2‎‏:‏‎ ‎عبدشيكاخوا.‏‏‏- كأس ‏‎3B‎‏: جاد نباص.‏‏‎‏-‏ كأس ‏‎4B‎‏: مصطفى جمعة‎.‎‎‏- كأس ‏‎5B‎‏: يزن جمعة.‏‏‏-‏‎ ‎كأس ‏‎4A‎‏: قيس تفاحة.‏‏‎-‎‏ كأس ‏‎ 5A‎‏: يزن حموضة (فلسطين).‏‏‎-‎‏ كأس ‏‎ 3A‎‏: جورج سعادة (فلسطين).‏‏‏- كأس ‏‎5BC‎‏ - السيارات الكلاسيكية : صدقي أبو شقرة.‏‏‏- الفئة 20 - السيارات الكهربائية : محمود شاهين.‏‏-‏‎ ‎‏كأس الماسترز:‏‎ ‎رائد دهشان.‏‏‏-‏‎‏ كأس السيدات: ميرا ترزي.‏‏‏- كأس المبتدئين: ‏داوود دهشان.