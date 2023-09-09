الأحد 10 أيلول 2023
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النجار يفوز بالجولة الأخيرة لسباق الهضبة السعودية

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أرشيفية
 فاز السائق الأردني هشام أمير النجار، بالمركز الأول في الجولة الثالثة والأخيرة لبطولة صعود الهضبة، التي أقيمت يوم أمس في مدينة الطائف السعودية للمرة الأولى على متن سيارة ميتسوبيشي كولت بزمن  2.07.427 دقيقة.اضافة اعلان
وجاء ابن عمه أمير هشام النجار في المركز الرابع في الترتيب العام على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو بزمن 2.08.206 دقيقة، والثالث في الفئة السادسة، فيما حل الأردني مصطفى عطاري بالمركز الخامس بالترتيب العام على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر بوتوتايب بزمن 2.10.986 دقيقة، والرابع في الفئة السادسة، وجاء مواطنه وائل مصطفى في المركز السادس على متن سيارة غولف في دبليو بزمن 2.13.872 دقيقة.
وأحرز السائق الأردني أحمد جانخوت، المركز الأول لفئة جي 3 على متن سيارة تويوتا تيرسل، وجاء السائق الأردني سيف منصور بالمركز الثاني في الفئة ذاتها على متن سيارة هوندا سيفيك. 
ونافس في منافسات الجولة الختامية للبطولة 98 متسابقا من نخبة السائقين من مختلف الجنسيات، منهم 7 متسابقات، وتقام المنافسات على مسار يبلغ طوله 4.2 كم يتضمن 30 منعطفا بين البداية والنهاية، وذلك 
على مدار يومين.
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