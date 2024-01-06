"النسوي" يبحث عن وديات ويفكر بخبيرة أجنبية

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان – يواصل اتحاد الكرة اتصالاته مع عدد من الاتحادات العربية والآسيوية، بحثا عن تأمين مباريات ودية تجريبية للمنتخب النسوي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 18 حتى 28 شباط (فبراير) المقبل في السعودية، إذ يتطلع المنتخب إلى الحفاظ على رقمه الذي حققه العام الماضي، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7 في بطولات سابقة.ويسعى الاتحاد إلى تأمين أكثر من مباراة للمنتخب، خصوصا في ظل اعتذار منتخبي هونج كونغ وإيران عن خوض مباريات ودية كانت مقررة مع المنتخب في عمان بوقت سابق، بسبب الوضع الراهن في المنطقة.ولم يخض المنتخب أي مباراة ودية أو رسمية منذ خروجه من التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك عندما واجه منتخب أوزبكستان في شهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث غاب أيضا عن فترات التوقف الدولية الماضية، باستثناء استضافة فريق أبو طبي في عمان ولعب مباراتين وديتين، شهدت فوز المنتخب في التجربتين بنتيجة 3-1، و2-1، وشكلت محطة مهمة للجهاز الفني للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبات خصوصا مع وجود المحترفات بالخارج.وعمل ماهر أبو هنطش، على تصويب الأخطاء الفنية والتكتيكية التي ظهرت خلال المباراتين، وزيادة نقاط القوة، أملا في وصول المنتخب إلى أفضل الحالات البدنية والفنية في رحلة الدفاع عن لقبه.وركز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أبو هنطش خلال الفترة الماضية، على خوض العديد من المباريات الودية مع فرق وأكاديميات شابة، بحثا عن تطبيق الأفكار والخطط المرسومة من الجهاز خلال الجرعات التدريبية اليومية التي يخوضها المنتخب على ملعب البولو.وتقام الحصص التدريبية بغياب اللاعبات المحترفات بالخارج وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني).وينتظر أن تكتمل صفوف المنتخب في منتصف الشهر المقبل، ويذكر أن قائمة النشميات تضم 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.وفهمت "الغد"، أن اتحاد الكرة يقترب من التعاقد مع خبيرة أجنبية مديرة فنية للكرة النسوية في الاتحاد، مسؤولة عن تطوير الكرة النسوية، ومشرفة على المنتخبات كافة، بحثا عن إعادة تصحيح المسار، بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية وللفئات كافة، ويستغرب المتابعون القرار في حال اتخاذه نظرا لعدم نجاح التجربة السابقة مع "الخواجات" الذين أشرفوا على المنتخبات وخصوصا النسوية، وآخرها المدير الفني السابق للمنتخب البرتغالي ديفيد ناشمنتو الذي ساهم في تراجع نتائج وأداء وتصنيف المنتخب الأول.