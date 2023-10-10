"النشامى" أمام إيران.. تاريخ تنافسي توقف قبل 11 عاما

أيمن أبو حجلة

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للمرة الأولى منذ العام 2012، يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الإيراني، مساء يوم بعد غد، ضمن بطولة الأردن الرباعية الدولية الودية.وهذه البطولة تعتبر بمثابة "بروفة" أخيرة للمنتخب الوطني، قبل انطلاق مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل، وتأتي أيضا ضمن استعداداته لانطلاق نهائيات كأس آسيا التي ستستضيفها فطر في كانون الثاني (يناير) المقبل.ويتذكر عشاق المنتخب الوطني، المباريات المثيرة التي جمعت "النشامى" مع المنتخب الإيراني، ولا سيما على الصعيد الرسمي في تصفيات كأس آسيا وكأس العالم ونهائيات بطولة غرب آسيا، لكن سجل المباريات بين البلدين توقف قبل 11 عاما.وهذه ثالث مباراة سيخوضها المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب المغربي حسين عموته، بعد الخسارة الشهر الماضي أمام النرويج (0-6) وأذربيجان (1-2).والفائز من مباراة المنتخب الوطني وإيران، سيلتقي في المباراة النهائية، أمام الفائز من المباراة الثانية بالبطولة الودية، والتي تجمع المنتخبين العراقي والقطري.ويشرف على تدريب المنتخب الإيراني، المدرب المحلي أمير قلعة نويي، الذي استلم المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش بعد انتهاء مشوار "تيم ميلي" في نهائيات كأس العالم 2022.ويحتل المنتخب الإيراني المركز 21 على سلم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحتوي صفوفه على مجموعة من اللاعبين الذين يتمتعون بسيرة مميزة، وأبرزهم هداف فريق بورتو البرتغالي مهدي طارمي، ولاعب روما سيردار أزمون، إضافة إلى نجم فينورد الهولندي علي رضا جاهانباخش.أرقام من تاريخ المواجهات- التقى المنتخبان 13 مرة، وحقق المنتخب الوطني 4 انتصارات مقابل 6 هزائم و3 تعادلات.- سجل المنتخب الوطني 10 أهداف في مرمى إيران، وتلقفت شباكه 15 هدفا.- سجل المنتخب الوطني 5 من أهدافه العشرة أمام إيران في الشوط الأول، ومثلها في الشوط الثاني.- تلقى المنتخب الوطني أمام إيران 5 أهداف في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني.- من بين المباريات 13 السابقة بين المنتخبين، أقيمت 7 مباريات في عمان، و4 مباريات في طهران، ومباراة واحدة في دمشق، وأخرى في دبي.- 10 من المباريات الـ13 السابقة حملت صبغة تنافسية رسمية، فيما حملت 3 مباريات طابعا وديا.- يتصدر مؤيد سليم هدافي المنتخب الوطني أمام إيران برصيد 3 أهداف، مقابل هدفين لعامر ذيب، وهدف واحد لكل من بدران الشقران ومحمود شلباية وهيثم الشبول وعبدالله ذيب وأحمد هايل.- يتصدر أسطورة المنتخب الإيراني علي دائي هدافي منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني، برصيد 3 أهداف، مقابل هدفين لكل من علي كريمي وجواد نيكونام.المباريات السابقة بين المنتخبين1-6-2000: خسر المنتخب الوطني أمام ضيفه الإيراني 0-1 ضمن منافسات بطولة غرب آسيا في عمان، وأحرز علي كريمي هدف المباراة الوحيد (17).30-8-2002: فاز المنتخب الوطني على المنتخب الإيراني 1-0 في دمشق، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا، وسجل مؤيد سليم هدف المباراة الوحيد (11).5-9-2003: خسر المنتخب الوطني أمام مضيفه الإيراني 1-4 في طهران، ضمن تصفيات كأس آسيا 2004، سجل أهداف إيران علي دائي (45 و90) وجواد نيكونام (75) وإيمان مبعلي (80)، فيما أحرز مؤيد سليم هدف المنتخب الوطني (2).26-9-2003: فاز المنتخب الوطني على ضيفه الإيراني 3-2 في عمان، ضمن تصفيات كأس آسيا 2004، سجل أهداف المنتخب الوطني مؤيد سليم (40) ومحمود شلباية (44) وبدران الشقران (80)، فيما أحرز هدفي إيران يحيى غول محمدي (6) وفرهاد مجيدي (58).9-6-2004: فاز المنتخب الوطني على مضيفه الإيراني 1-0 في طهران، ضمن تصفيات كأس العالم 2006، وسجل هيثم الشبول هدف المباراة الوحيد (83).8-9-2004: فاز المنتخب الإيراني على مضيفه المنتخب الوطني 2-0 في عمان، ضمن تصفيات كأس العالم 2006، سجل هدفي إيران علي رضا نيكباخت (80) وعلي دائي (90+1).6-10-2006: تعادل المنتخبان الوطني والإيراني 0-0 في عمان، بمباراة ودية (بطولة الصداقة والسلام).22-6-2007: فاز المنتخب الإيراني على مضيفه المنتخب الوطني 1-0 في عمان، بنصف نهائي بطولة غرب آسيا، وأحرز مهدي رجب زاده هدف المباراة الوحيد (32).15-8-2008: فاز المنتخب الإيراني على ضيفه المنتخب الوطني 2-1 في طهران، بنهائي بطولة غرب آسيا، سجل هدفي إيران رحمن رضائي (22) وكيانوش رحمتي (85)، فيما أحرز هدف المنتخب الوطني الوحيد عامر ذيب (81).14-11-2009: فاز المنتخب الإيراني على ضيفه المنتخب الوطني 1-0 في طهران، ضمن تصفيات كأس آسيا 2011، وأحرز جواد نيكونام هدف المباراة الوحيد (73).22-11-2009: فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب الإيراني 1-0 في عمان، ضمن تصفيات كأس آسيا 2011، وأحرز عامر ذيب هدف المباراة الوحيد (78).23-2-2012: تعادل المنتخبان الوطني والإيراني 2-2 بمباراة ودية أقيمت في دبي، أحرز هدفي المنتخب الوطني أحمد هايل (35) وعبدالله ذيب (55 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدفي إيران علي كريمي (65) ومحمد القاضي (90+1).5-9-2012: تعادل المنتخبان الوطني والإيراني 0-0 بمباراة ودية أقيمت في عمان.