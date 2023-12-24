"النشامى" أمام لبنان.. تاريخ حافل بالمواجهات الودية

مهند جويلس

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يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لبدء رحلته التحضيرية النهائية لبطولة كأس آسيا المقرر إقامتها مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر، من خلال مواجهة ودية تجمعه ونظيره اللبناني مساء الخميس المقبل على ملعب طرابلس البلدي.والتقى المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني في 31 مباراة، تمكن من الفوز في 10 مناسبات، وتعادل في 13 مباراة، وخسر في 8 مباريات.ويهدف المنتخب إلى تسجيل فوز معنوي على منافسه اللبناني، أملا بتعزيز الحالة المعنوية في صفوفه قبيل النهائيات القارية، وتحقيق أول فوز في عهد المدرب المغربي حسين عموتة، والذي قاد المنتخب في 6 مباريات، خسر في 4 منها وتعادل في مناسبتين. ولم يلتق "النشامى" مع نظيره منتخب "الأرز" سوى في 3 مباريات رسمية، وجميعها في تصفيات كأس آسيا، حيث فاز المنتخب الوطني في مباراتين وخسر في واحدة، مسجلا 3 أهداف ومستقبلا هدفين.ويشارك المنتخب الوطني في النهائيات الآسيوية للمرة الخامسة في تاريخه، حيث حل في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبيات كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا، علما بأنه سيلتقي المنتخبان القطري والياباني وديا في الدوحة مطلع الشهر المقبل تحضيرا للنهائيات.ويحتل المنتخب الوطني المركز 87 عالميا و13 آسيويا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فيما يتواجد المنتخب اللبناني في المركز 107 عالميا و20 آسيويا.حقائق ومعلومات- 8 لاعبين يتواجدون في قائمة المنتخب الأولية الحالية، حضروا في المباراة الأخيرة أمام لبنان قبل عامين، سواء أساسيين أو بدلاء، وهم: يزن العرب، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، يزن النعيمات، أنس بني ياسين، إبراهيم سعادة، حمزة الدردور وموسى التعمري.- 17 مدربا أشرفوا على تدريب المنتخب الوطني في مبارياتهم أمام المنتخب اللبناني، حيث كان المدرب الراحل محمد عوض الأكثر بواقع 6 مباريات، و5 مباريات للمدرب المصري محمود الجوهري، مقابل 4 مباريات للمدرب شحادة موسى، ومباراتين لكل من: الأرجنتيني ريكاردو كاروجاتي وعبد الله أبو زمع، ومباراة واحدة لكل من: سعيد عوض، العراقي ضياء حبيب، الألماني جوزيف شتيغر، اليوغسلافي سلوبودان أوغسانانوفيتش، اليوغسلافي فوكاسين فيسنجيفاك، الروسي ألكسندر ماكسيمينكوف، البرتغالي نيلو فينجادا، العراقي عدنان حمد، المصري حسام حسن، أحمد عبد القادر، جمال أبو عابد وأخيرا البلجيكي فيتال بوركلمانز.- استضافت 9 دول مباريات المنتخب الوطني ونظيره اللبناني، حيث أقيمت 12 مباراة في الأردن، و10 مباريات في لبنان، ومباراتين في الكويت ومثلهما في سورية، ومباراة واحدة في كل من: مصر، العراق، قبرص، قطر والإمارات.- خاض المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني 16 مباراة ودية، و4 مباريات في دورة الألعاب العربية، ومثلهم في بطولة غرب آسيا، مقابل 3 مباريات في مسابقة كأس العرب، وواحدة في تصفيات البطولة نفسها، و3 مباريات في تصفيات كأس آسيا.- 21 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في المنتخب اللبناني، وهم: بدران الشقران ومحمود شلباية لكل منهم 4 أهداف، وهدفين لكل من: حمزة الدردور، وحسونة الشيخ وينال حكمت، وهدف وحيد لكل من: شحادة موسى، كريكور الأرميني، مصطفى العدوان، خالد العقوري، منير أبو هنطش، بسام الخطيب، علي جمعة، حاتم عقل، عوض راغب، خالد سعد، عدي الصيفي، عوض راغب، عامر ذيب، رأفت علي، بهاء فيصل وموسى التعمري.- سجل المنتخب الوطني في شباك المنتخب اللبناني 30 هدفا، فيما استقبلت شباكه 31 هدفا، جاء 12 هدفا في الشوط الأول، و18 هدفا في الشوط الثاني.قائمة مباريات المنتخب الوطني أمام المنتخب اللبناني3-8-1953: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني في أول مباراة جمعت بينهما في مصر، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الأولى، بأربعة أهداف مقابل هدف عبر كل من: ينال حكمت (80،22)، وشحادة موسى 50، وكريكور الأرميني 70.22-10-1957: خسر المنتخب الوطني بستة أهداف دون رد من نظيره اللبناني، في المباراة التي أقيمت بينهما في لبنان، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الثانية.6-4-1963: تعثر المنتخب الوطني بالخسارة بنتيجة ثقيلة وصلت لخمسة أهداف نظيفة من نظيره اللبناني، في المباراة التي جرت في لبنان، لحساب بطولة كأس العرب بنسختها الأولى.13-11-1964: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بالكويت، ضمن منافسات النسخة الثانية من كأس العرب.5-4-1966: خسر المنتخب الوطني من نظيره اللبناني بهدفين لهدف، حيث سجل هدف المنتخب الوحيد مصطفى العدوان عند الدقيقة 22، لحساب منافسات بطولة كأس العرب بنسختها الثالثة، والتي أقيمت في العراق.24-12-1971: خسر المنتخب الوطني من نظيره اللبناني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بالكويت، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.30-9-1974: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في مباراة ودية جمعتهما في سورية.3-7-1988: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدف نظيف، حمل توقيع خالد العقوري عند الدقيقة الثانية، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.26-3-1993: خسر المنتخب الوطني من نظيره اللبناني بهدف وحيد، في مباراة ودية أقيمت في لبنان.2-2-1997: خسر المنتخب الوطني من نظيره اللبناني بهدف نظيف، في مباراة ودية أقيمت في لبنان.7-2-1997: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.13-7-1997: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بهدف لمثله، أحرزه منير أبو هنطش عند الدقيقة 48، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الثامنة، والتي أقيمت في لبنان.23-7-1998: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدفين دون رد، سجلهما كل: من بدران الشقران عند الدقيقة الثالثة، وبسام الخطيب عند الدقيقة 90، ضمن تصفيات بطولة كأس العرب، وأقيمت المباراة في لبنان.23-8-1999: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز الهدف الوحيد بدران الشقران عند الدقيقة 90، لحساب النسخة التاسعة لدورة الألعاب العربية التي أقيمت في الأردن.23-2-2000: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام المنتخب اللبناني، في مباراة ودية أقيمت في لبنان، وأحرز الهدف الوحيد محمود شلباية عند الدقيقة 60.8-3-2000: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بهدف لهدف، سجله علي جمعة عند الدقيقة 89، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.13-5-2000: تعادل المنتخب الوطني بهدف لمثله أمام المنتخب اللبناني، في مباراة ودية أقيمت في قبرص، وأحرز الهدف حسونة الشيخ عند الدقيقة 44.27-5-2000: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، ضمن منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها الأولى، والتي أقيمت في الأردن.1-9-2002: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدف نظيف، حمل توقيع محمود شلباية عند الدقيقة الرابعة، لحساب مسابقة غرب آسيا بنسختها الثانية، والتي أقيمت في سورية.17-10-2003: فاز المنتخب الوطني بهدف دون مقابل على نظيره اللبناني، سجله حاتم عقل عند الدقيقة 85، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، في مواجهة أقيمت بالأردن.12-11-2003: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين، سجلهما كل: من حسونة الشيخ عند الدقيقة 37، وبدران الشقران عند الدقيقة 65، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، في مواجهة أقيمت بلبنان.31-8-2004: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بهدفين لمثلهما، جاءا عبر محمود شلباية عند الدقيقة 9، وبدران الشقران عند الدقيقة 34، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.20-6-2007: فاز المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة على المنتخب اللبناني، سجلها كل من: عوض راغب عند الدقيقة 28، وخالد سعد عند الدقيقة 52، وعدي الصيفي عند الدقيقة 58، لحساب مسابقة غرب آسيا بنسختها الرابعة والتي أقيمت في الأردن.28-1-2008: فاز المنتخب الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف على نظيره اللبناني، سجلها كل من: عوض راغب د.29، محمود شلباية د.78، عامر ذيب د.80، رأفت علي د.87، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.18-5-2012: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدفين لهدف، سجلهما حمزة الدردور (77،7)، في مباراة ودية أقيمت في لبنان.26-12-2013: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بقطر، ضمن بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة.30-5-2015: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في مبارة ودية أقيمت بالأردن.31-8-2016: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بهدف لمثله، سجله بهاء فيصل عند الدقيقة 90، في مباراة ودية أقيمت بلبنان.15-11-2016: تعادل المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني بدون أهداف، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.6-9-2018: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره اللبناني بهدف وحيد، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.24-3-2021: فاز المنتخب الوطني على نظيره اللبناني بهدف نظيف، سجله موسى التعمري عند الدقيقة 50، في مباراة ودية أقيمت بالإمارات.