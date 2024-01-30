"النشامى" في آسيا.. فريق يطمح لتدوين اسمه ضمن "مفاجآت منصة التتويج"

مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

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أكدت كرة القدم على مدار سنوات طويلة ماضية، أنها لعبة لا تخضع للمنطق والمقاييس، وأن ما يجعلها أكثر إثارة في كل مرة، هو مكافأتها لمن يجتهد في الملعب ويحافظ على هدوئه حتى النهاية، ومن يطبق تعليمات الجهاز الفني بكامل حذافيرها، مهما كان جمه بين كبار اللعبة.هذه المعطيات، من شأنها أن ترفع منسوب التفاؤل في الشراع الكروي المحلي، حيث تتطلب المرحلة المقبلة من المنتخب الوطني المشارك حاليا في نهائيات كأس آسيا، استمرار التركيز وتخطي المنافسين المقبلين، بهدف تحقيق إنجاز تاريخي، يراه البعض قريبا أكثر من أي وقت مضى.ولم يتوقع أحد بأن يقدم المنتخب الوطني الأداء المميز والنتائج الجيدة في النسخة الحالية، عطا على ما قدمه الفريق من مستويات ضعيفة ونتائج غير مرضية في فترة الإعداد الماضية، وتحديدا منذ تولي المغربي الحسين عموتة منصب المدير الفني.وقدم “النشامى” حضوره منذ الدقائق الأولى، واستطاع افتتاح مشواره بالفوز على منتخب ماليزيا برباعية بيضاء، قبل أن يتقدم حتى الدقائق الأخيرة على منتخب كوريا الجنوبية، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، فيما ضمن المنتخب التأهل للدور التالي (ثمن النهائي)، قبل أن يخسر مباراة البحرين بهدف نظيف.وكانت المباراة الأمتع والأكثر إثارة، تلك التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره العراقي ضمن الدور ثمن النهائي، والتي شهدت التقدم بالنتيجة، قبل أن يقلب “العراقي” الطاولة ويتقدم 2-1، فيما شهدت اللحظات القاتلة تسجيل هدفين أردنيين صنعا تاريخا جديدا للكرة الأردنية، بانتظار إتمام الرواية بأفضل صورة حتى النهاية.وعلى مدار سنوات طويلة ماضية، وتحديدا في البطولات القارية المجمعة، نجحت منتخبات في مفاجأة الجميع وصعدت على منصة التتويج، رغم عدم ترشيحها للمنافسة في وقت سابق.وقبل انطلاق النسخة الثامنة عشرة لكأس آسيا، رشح الغالبية العظمى من المحللين والنقاد الرياضيين منتخب اليابان بالدرجة الأولى للفوز باللقب، وتم استبعاد المنتخب الوطني وغيره من المنتخبات العربية من ضمن قائمة المرشحين، نظرا للفوارق الفنية الكبيرة بين منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وبقية فرق البطولة.وكانت للنسخة الماضية دليل واضح على أن كرة القدم تعطي من يعطيها، وهو ما حصل مع المنتخب القطري الذي صعد على منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، رغم عدم ترشيحه من البداية للوصول إلى ما وصل إليه.ولعل من أبرز الأبطال غير المتوقعين، المنتخب الدنماركي الذي شارك في نسخة كأس أوروبا العام 1992 كضيف، بعد استبعاد منتخب يوغوسلافيا، ليشارك الفريق الذي كان يضم الحارس الشهير بيتر شمايكل، رغم عدم نجاحه في التأهل للبطولة عبر التصفيات، لكنه حقق المفاجأة وتال اللقب لاحقا.الأمر ذاته تكرر بعد 12 عاما ولحساب البطولة ذاتها، حيث نجح المنتخب اليوناني في إبهار العالم بأجمعه، من خلال فوزه باللقب الأوروبي الأول والوحيد في مسيرته، بسيناريو غير متوقع من خلال فوزه على صاحب الأرض المنتخب البرتغالي في مباراتي الافتتاح والختام، في سنة تاريخية لجيل لن تنجب مثله الكرة اليونانية.وفي العام 2012، فرض منتخب زامبيا نفسه بطلا لكأس أفريقيا رفم مشاركة منتخبات عملاقة، وذلك بعد إصرار اللاعبين برفقة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على التقدم نحو النهائي، والفوز باللقب تكريما للاعبين الذي لقوا حتفهم في العام 1993، في حادثة تحطم طائرة المنتخب المتجهة إلى الجابون، وهي الدولة ذاتها التي استضافت البطولة القارية في ذلك العام.الجماهير الأردنية تنتظر من النشامى بأن يقوموا بصناعة التاريخ وتحقيق المستحيل الذي لم يكن يتوقعه أحد قبل شهر من الآن، إلا أن مستويات الفرق في البطولة وتألق لاعبي المنتخب الوطني، زاد الطموحات والآمال بالصعود على منصة التتويج.