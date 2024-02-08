الأحد 11 شباط 2024
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الشارع المغربي يدعم النشامى من أجل عيون عموتة

"النشامى والعنابي" يوحدان الجماهير العربية في آسيا ويحولان أنظارهم عن "أفريقيا"

مشجع للمنتخب الوطني يحمل علم الوطن على المدرجات في كأس آسيا - (من المصدر)
مشجع للمنتخب الوطني يحمل علم الوطن على المدرجات في كأس آسيا - (من المصدر)

نجح المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره المنتخب القطري، في توحيد الجماهير العربية خلفهما في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، بعد الوصول للمشهد النهائي وضمان أن يبقى لقب البطولة عربيا.

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وحول "النشامى" و"العنابي"، أنظار الجماهير العربية عن بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج، والتي مرت مبارياتها مرور الكرام، في ظل الخيبات المتتابعة للكرة العربية ووداعها البطولة في وقت مبكر.


المنتخبان الوطني والقطري نجحا في إنهاء الخصام العربي الخالص في نهائي بطولة كأس آسيا الذي دام 17 عامًا، بعدما تأكد موعدهما في نهائي البطولة الآسيوية 2023، وسيحاول "النشامى" مدعوما كتابة التاريخ والظفر بلقبه الآسيوي الأول، فيما سيسعى المنتخب القطري للمحافظة على اللقب مستغلا عاملي الأرض والجمهور، في وقت يشعر فيه مشجعو المنتخب الوطني بأنهم على أرضهم في الدوحة.


وخطف "النشامى" قلوب وعقول الشارع الرياضي العربي، من خلال عرض ممتع من اللاعبين، والأداء البطولي والنسق المرتفع من مباراة إلى أخرى، وتسجيل الإنجاز التاريخي ببلوغ المشهد النهائي من البطولة القارية، عندما أقصى "الشمشون" الكوري من الدور نصف النهائي، وهو أحد أقوى المرشحين لنيل اللقب، وتفوق عليه في كل شيء واستحق الفوز بهدفين جميلين عن طريق المتألقين يزن نعيمات وموسى التعمري.


 ورفعت الفرحة الاستثنائية عند الأردنيين، الأمل والطموح والإصرار بالعودة بالكأس، خاصة أن ما قدمه النشامى أبهر أوساط البطولة، واختصر المدرب المغربي الحسين عموتة فرحه بالإنجاز بالقول: "أنا أسعد مدرب في القارة وربما في العالم. يوم تاريخي بالنسبة لنا".


في الوقت ذاته، غادرت المنتخبات العربية بخفي حنين في منافسات كأس الأمم الأفريقية، وخرجت خمسة منتخبات عربية من البطولة هي: تونس والجزائر من الدور الأول، ومصر والمغرب وموريتانيا من دور الـ 16، ولم تحقق منتخبات تونس، الجزائر، ومصر أي انتصار في البطولة.


 ومع تساقط المنتخبات العربية في البطولة الأفريقية كأوراق الشجر، ما ولد الغضب والحزن والعتب عند المتابعين العرب، سار "النشامى" و"العنابي" بكل ثقة وعبر انتصارات ثمينة نحو المشهد النهائي بخطوات ثابتة وبراحة شاقة من خلال تجاوز أفضل المنتخبات الأسيوية، وتحول الاهتمام والتشجيع والمتابعة العربية من جماهير في القارتين الآسيوية والأفريقية إلى المنتخبين الوطني والقطري.


ويحظى "النشامى" على وجه الخصوص، بدعم واضح من الجماهير المغربية بسبب القيادة الفنية لحسين عموتة، خاصة بعد الخروج المبكر للمغرب من كأس الأمم الأفريقية في صدمة وخيبة أمل كبيرتين لاستمرار الانكسار خلال رحلة البحث عن لقب قاري جديد بعد التتويج الوحيد لأسود الأطلس العام 1976.


واعتبرت الصحف المغربية أن المنتخب الأردني يمثل المغرب في البطولة الآسيوية، وأن الجهاز الفني المغربي لمنتخب النشامى، قاد الفريق نحو أداء فاق النتيجة روعة، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن "النشامى" لن يقبلوا بأقل من الكأس.

 

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