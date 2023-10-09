"النشامى" يأمل بالاستفادة من تألق التعمري في فرنسا

مهند جويلس

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أصبح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، حديث الشارع الرياضي في الأردن والوطن العربي وبعض الدول الأوروبية، في ظل ما يقدمه مع فريقه مونبيليه بالدوري الفرنسي في أول ظهور له بواحد من الدوريات الخمس الكبرى.وسجل التعمري هدفين آخرين أول من أمس، في شباك فريق كليرمون فوت 63، وقاد فريقه للفوز بنتيجة 4-2، إلى جانب تحصله على ركلة جزاء، في المباراة التي توقفت في دقائقها الأخيرة بسبب أعمال شغب من الجماهير، من دون أن يتم حسم مصيرها حتى مساء أمس، فيما سجل سابقا هدفين بمرمى أولمبيك ليون، وهدفا آخرا بمرمى ستاد ريمس.وأصبح التعمري في وصافة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 5 أهداف مع زميله بالفريق، النيجيري أكور أدامز، والمصري مصطفى محمد لاعب نانت، الفرنسي وسام بن يدر لاعب موناكو، فيما يحتل الصدارة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي برصيد 7 أهداف، علما بأنه صنع أول أهدافه في الجولة الماضية لزميله أدامز بمرمى لوريان.ومن المنتظر، أن يلتحق التعمري اليوم بتدريبات المنتخب الوطني، تمهيدا للمشاركة في البطولة الرباعية الدولية التي تستضيفها عمان يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين، حيث سيواجه "النشامى" نظيره الإيراني في مباراة نصف النهائي، على أن يواجه في المباراة التالية قطر أو العراق في النهائي أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وغاب التعمري عن آخر مواجهة للمنتخب الوطني، والتي كانت بالشهر الماضي أمام أذربيجان وديا، وذلك بسبب إصابته في المباراة التي سبقتها بالتجمع ذاته أمام النرويج، ما جعل الاستفادة من تطوره الفني والبدني معدومة في التجمع الأخير، بانتظار استمرار تألقه مع المنتخب بالبطولة الرباعية.وتنتظر الجماهير المحلية بروز التعمري بالصورة المطلوبة مع المنتخب الوطني، وتقديم نصف ما يقدمه مع فريقه في مباريات "النشامى"، حيث كان اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، حاسما مع المنتخب في الكثير من المباريات، إلا أنها لم تصل للصورة المطلوبة بحسب متابعتهم، وأن التعمري مطالب بالكثير في المرحلة المقبلة.وتسبب تألق التعمري من جولة لأخرى، في ازدياد اهتمام الشارع الرياضي بمتابعة الدوري الفرنسي، حيث لم يكن "الليغ 1" محط أنظار الجماهير من قبل كما هو الحال بالنسبة للدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي، إلا أن حضوره كأول لاعب أردني في الدوري الفرنسي وفرض اسمه منذ الجولات الأولى، جعل المتابع يتساءل عن موعد المباراة المقبلة لمونبيليه، ومعرفة أسماء زملائه بالفريق، إلى جانب بدء انتشار الطقم الخاص بالفريق في بعض المحال التجارية ببعض محافظات المملكة.بدوره، أشار الناشط الرياضي مبارك الخوالدة، إلى أن التألق الذي نشاهده من التعمري ليس غريبا، في ظل مستوى اللاعب المتميز والذي يؤهله للعب في الدوري الفرنسي.وبين الخوالدة في حديثه لـ"الغد"، أن التعمري سفير فوق العادة للكرة الأردنية بالدوري الفرنسي، وما يقدمه يجعلنا فخورين باللاعب، متمنيا احتراف لاعبين أردنيين آخرين في البطولات الكبرى، التي تعد المكان الحقيقي لإظهار قدرات اللاعبين وإمكانياتهم المدفونة.وأضاف: "نتمنى أن يساهم تألقه بصورة إيجابية في نتائج ومستوى المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، فهو محط الأنظار واللاعب الأبرز في قائمة المنتخب حاليا، وعليه مسؤولية كبيرة في تحقيق تطلعات الشارع الرياضي في بلوغ أدوار متقدمة بنهائيات كأس آسيا، وحلم الوصول لكأس العالم 2026".ولفت مشجع المنتخب الوطني زيد الهيب، إلى أن التعمري موهبة لا يختلف عليها أحد، وأثبت تطوره التدريجي منذ أن كان لاعبا في الفرق المحلية، قبل أن يلمع نجما فوق العادة في الملاعب الأوروبية، من قبرص إلى بلجيكا وأخيرا إلى فرنسا.وذكر الهيب، أن التعمري لم يفرض حضوره المطلوب مع المنتخب في السنوات الماضية، بعكس ما يقدم نفسه مع مونبيليه أو الفرق السابقة التي مثلها، متمنيا منه التركيز في التجمع الدولي المقبل، وتقديم أفضل المستويات أمام المنتخب الإيراني أولا، ومن ثم الاستمرار على نهج النجوم الكبار العرب الذين تألقوا أوروبيا مع أنديتهم ومنتخب بلادهم، كالمصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.ومن الجدير بالذكر، أن التعمري بدأ مسيرته الكروية مع الفئات العمرية لفريق شباب الأردن وصولا للفريق الأول، قبل أن ينتقل للجزيرة، فيما انطلق نحو أوروبا عبر بوابة أبويل نيقوسيا القبرصي، ومنه إلى فريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، قبل انضمامه مطلع الموسم الحالي لمونبيليه.