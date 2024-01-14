"النشامى" يبحث عن انطلاقة مثالية أمام ماليزيا في كأس آسيا - فيديو

مهند جويلس

يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، عن بداية مثالية في نهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، عندما يلاقي نظيره الماليزي، في مستهل مشواره بالمسابقة التي تقام في قطر حتى العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويحتضن ستاد الجنوب في مدينة الوكرة عند الساعة الثامنة والنصف مساء، موقعة المنتخب الأولى في البطولة، والتي يتطلع من خلالها إلى تأكيد حضوره المميز في المباريات الافتتاحية بالمشاركة الخامسة في تاريخه.

ولن تكون مهمة المنتخب الوطني سهلة في تحقيق النقاط الثلاث والوصول إلى الدور التالي، نظرا لتطور المنتخب المنافس الذي يبحث عن إثبات ذاته هو الآخر في مشاركته الأولى منذ العام 2007، فيما يعول اللاعبون على العزيمة التي يتحلى بها المنتخب في المنافسات المجمعة الرسمية.

وشكلت النتائج الماضية للمنتخب في المباريات الودية، قلقا حول مسيرته في النهائيات التي تتسم بوجود منتخبات قوية عديدة مرشحة لنيل اللقب، إذ يبحث الفريق عن كتابة تاريخ جديد له في البطولة، رغم المشاكل العديدة التي صاحبت التحضيرات.

وخاض المنتخب 3 مباريات ودية خلال الفترة التحضيرية لنهائيات كأس آسيا، حيث خسر من المنتخب اللبناني بهدفين لهدف خارج الديار، ليسجل فوزه الأول بقيادة المدرب الحسين عموتة، على المنتخب القطري في عقر داره بهدفين لهدف، قبل أن يعود إلى أرض الواقع بخسارته من اليابان 1-6 في قطر.

وشهد التدريب الذي أقيم مساء أمس على ملعب العقلة في لوسيل، تصميم اللاعبين على الظهور بشكل مغاير في البطولة عن المباريات الودية، أملا بكسر عقدة الدور ربع النهائي، وتحقيق انطلاقة مثالية تمكنه من وضع قدمه على خريطة الطريق نحو التأهل لثمن النهائي.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

وعلمت "الغد" أن اللاعبين إبراهيم سعادة ويوسف أبو جلبوش "صيصا"، غابا عن التدريبات في الفترة الماضية بسبب وعكة صحية، ما يعني صعوبة إشراكهما بصفة أساسية في اللقاء، علما بأن الجهاز الفني لم يعتمد عليهما بصفة أساسية في المباريات الودية الأخيرة.

وتشير الترشيحات إلى أن عموتة سيعتمد في خياراته الأساسية على اللاعبين الذين شاركوا في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام قطر واليابان، مع احتمالية بسيطة لتغيير لاعب في مركز ما، حيث شهدت التدريبات الأخيرة شهدت تطبيق الخطط بناء على تواجد تلك الأسماء.

ومن المتوقع، أن يتواجد يزيد أبو ليلى بين الخشبات الثلاث، فيما يتقدمه ثلاثي الدفاع عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب وسالم العجالين، على أن يتكون خط الوسط من 4 لاعبين بتواجد نزار الرشدان ونور الدين الروابدة في المنتصف، وحضور إحسان حداد ومحمود مرضي على الطرفين، فيما يحضر في المقدمة الثلاثي موسى التعمري وعلي علوان ويزن النعيمات.

وعلى الطرف الآخر، يتسلح المنتخب الماليزي بعناصر جيدة فرضت نفسها في الفترات الماضية، من خلال النتائج المسجلة في المباريات الرسمية والودية، حيث أظهر حضورا طيبا في التصفيات المؤهلة للبطولة، ما جعله منتخبا لا يستهان به ضمن فرق المجموعة الخامسة.

ويقود المنتخب الماليزي المدرب الكوري الجنوبي كيم بان جون، ويبرز منه عدد من اللاعبين المميزين أمثال أزري غاني، ماثيو ديفيز، شاحرول سعد، ديون كولز، دومنيك تان، أفيق بن فازيل، ناشو اينسا، إندريك دوس سانتوس، بريندان غان، فيصل حليم وباولو خوسيه.

ويحتل المنتخب الماليزي المركز 130 عالميا بالتصنيف الدولي الأخير الصادر عن "فيفا"، و23 على صعيد القارة الآسيوية، وقد تأهل للنهائيات بعد وصافته لمجموعته بفوزين وخسارة، علما بأنه سجل فوزا وحيدا في تاريخه بالبطولة الآسيوية، جاء على حساب المنتخب الإماراتي في نسخة العام 1980، من أصل 3 مشاركات سابقة آخرها العام 2007.

من ناحية ثانية، أكد عموتة، أن مباراة المنتخب الافتتاحية أمام ماليزيا في نهائيات كأس آسيا اليوم ستكون قوية، متمنيا من لاعبيه التركيز بشكل كبير للظفر بالنقاط الثلاث، بهدف المضي قدما في البطولة، واللعب بأريحية في المباريات المقبلة.

وبين عموتة في حديثه لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن المنتخب تجاوز السلبيات التي واجهته في الفترة الماضية، وآخرها أمام المنتخب الياباني، مشيرا إلى أنه عالج الأخطاء الفردية والدفاعية التي تسببت في تلقي أهدافا عديدة في مباراة واحدة، وعزا بعضها إلى تراخي عدد من اللاعبين.

وأضاف: "حاولنا الاستقرار على أسماء التشكيلة الأساسية من خلال المباراتين الوديتين أمام قطر واليابان، سنواجه اليوم منتخبا تطور كثيرا في السنوات الماضية، ولا يمكن الاستهتار به أو التفكير أنه منتخب عادي في البطولة".

وأوضح عموتة أن الفريق يحتاج إلى دعم الجماهير الأردنية في البطولة، وأنه على ثقة بحضورها وتشجيع اللاعبين، مع تمنياته بإسعادهم وتحقيق انطلاقة مثالية، مشددا على ضرورة تركيز اللاعبين ومحاولة تجاوز المرحلة الصعبة.

وتابع: "عانى أكثر من لاعب من وعكات صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وبدأت حالتهم بالتحسن مؤخرا، وأعتقد بأن الجميع جاهز لمواجهة ماليزيا ولن نعاني من أي غيابات، وسيظهر ذلك من خلال تواجد الجميع بالتدريب النهائي للمباراة، وهم متحفزون لتقديم أفضل ما لديهم بدءا من مواجهة ماليزيا".

وثمن عموتة حضور سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، لتدريب المنتخب قبل الأخير استعدادا للمواجهة، مؤكدا أن حضوره شكل دافعا معنويا للجهاز الفني واللاعبين، وأن انضمام المدرب عبد الله أبو زمع للجهاز الفني إضافة قوية للمنتخب، على اعتبار أنه كان باستمرار يتلقى النصائح منه.

وواصل: "كنت على تواصل دائم مع أبو زمع خلال تواجدنا بعمان من خلال اختيارات اللاعبين بين منتخب الرجال والمنتخب الأولمبي، وحضوره معنا الآن سيساهم في زيادة الانسجام بين عناصر المنظومة".

وشدد عموتة على أنه المسؤول الأول والأخير على نتائج المنتخب وطريقة لعبه، وأنه لا يسمح لأحد بالتدخل في خياراته، مبينا أن الجميع يجب عليه الانسجام مع الخطة الذي يراها مناسبة، وليس اللعب على إمكانيات لاعب بعينه.

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني إحسان حداد، أن استعدادات المنتخب جيدة للمواجهة الأولى، وأن اللاعبين على أتم الجاهزية الفنية والبدنية للبطولة، مفيدا بأن المباريات الودية كانت على سوية عالية وحقق المنتخب منها المطلوب، مع تمنياته بأن يكون عند حسن ظن الجماهير.

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وقدر حداد عتب الجماهير الأردنية على أداء المنتخب في الفترة الماضية، موضحا أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية، وأن جميع اللاعبين معنوياتهم عالية، وذكر أن المنتخب لا ينظر إلى تاريخ المواجهات أمام ماليزيا وبقية منتخبات جنوب شرق القارة، نظرا إلى تطور هذه المنتخبات بالفترات الماضية.

في الجهة المقابلة، أكد المدير الفني للمنتخب الماليزي كيم بان جون، أن فريقه يسعى إلى الفوز على المنتخب الوطني رغم اعترافه بصعوبة المهمة، مشيرا إلى أن طموحه يتمثل في بلوغ الدور الثاني من المسابقة الآسيوية.

وأوضح بان جون أن نتائج مباريات فريقه في الفترة الماضية، ساهمت في رفع معنويات لاعبيه، بهدف تحقيق إنجاز مميز في البطولة، مؤكدا أنه يعرف مكامن القوة للمنتخب الوطني ودرسها جيدا، مع العمل على تفعيل خطط لإيقافها.

وأوضح جون أن تركيزه لا ينصب على إيقاف لاعب بعينه من المنتخب الوطني، مؤكدا أن اللاعب موسى التعمري وغيره من اللاعيبن تمت دراستهم، وهو يقدر إمكانياتهم الفنية، إلا أنه سيعمل على الحد من خطورتهم والخروج بالنقاط الثلاث.

ومن المتوقع، أن تحظى مباراة المنتخب الوطني ونظيره الماليزي اليوم، بحضور جماهيري جيد من جانب الجالية الأردنية أو الجماهير التي سافرت إلى قطر لمؤازرة "النشامى" في مهمته الآسيوية.

وشهدت الأيام الماضية إقبالا جيدا من قبل الجماهير على تذاكر المباراة، حيث تصب الترشيحات بسيطرة الجماهير الأردنية على المدرجات، علما بأن الروابط الجماهيرية من عمان والدوحة بدأت بتحفيز الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الأسواق القطرية، علما بأن الملعب يتسع لأكثر من 40 ألف مشجع.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم إماراتي مكون من: محمد عبد الله حكما للساحة، ومحمد الحمادي (مساعد أول)، وحسن الماهري (مساعد ثان)، والحكم الرابع السعودي محمد الهويش.