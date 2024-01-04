الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يبحث عن فوز أول بقيادة عموتة أمام قطر اليوم

المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)
 يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم عن تسجيل أول فوز له تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، وذلك عندما يحل ضيفا على المنتخب القطري وديا اليوم، في مباراة ستقام على ستاد ثاني بن جاسم بالعاصمة الدوحة، عند الساعة السابعة مساء.اضافة اعلان
ويتطلع المنتخب للدخول بحالة معنوية جيدة قبيل المشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في الثاني عشر من الشهر الحالي في قطر، حيث تلقى خسارة مفاجئة أمام المنتخب اللبناني مؤخرا بهدفين لهدف.
وغاب الاستقرار عن أداء وتشكيلة "النشامى" في الفترات الماضية، إذ يسعى عموتة بحسب تصريحاته بإشراك أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على التشكيلة الأساسية للبطولة القارية، ما يرجح تغييرا آخر على تشكيلة مواجهة اليوم، قبل اعتماد الأسماء التي ستشارك في البطولة بشكل أساسي.
كما يخوض المنتخب مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره الياباني، في آخر محطاته الاستعداداية للبطولة، إذ ستشكل المواجهتين تصورا عاما للمدرب على قدرات اللاعبين، والتفكير في الوصول إلى أبعد مدى في البطولة، علما بأن عموتة استعان بالأمس بمدرب المنتخب الأولمبي عبد الله أبو زمع، لمساندته في المهمة الآسيوية.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للمواجهة الودية والبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ومن جهته، يتطلع المنتخب القطري إلى تسجيل فوز ثان على التوالي وديا أمام المنتخب الوطني، من أجل تأكيد جاهزيته للبطولة الآسيوية، والتي يدخلها حاملا للقب النسخة الماضية، حيث تغلب مؤخرا وديا على كمبوديا بثلاثية نظيفة.
وتضم قائمة "العنابي" للمواجهة مع المدرب الإسباني ماركيز لوبيز كلا من: سعد الشيب، معتز برشم، صلاح زكريا، المهدي علي، بسام الراوي، خوخي بوعلام، بيدرو ميغيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس مينديز، همام الأمين، أحمد فتحي، جاسم جابر، حسن الهيدوس، خالد محمد، عبد العزيز حاتم، علي أسد، محمد وعد، مصطفى مشعل، أحمد الجانحي، أحمد علاء، أكرم عفيف، إسماعيل محمد، المعز علي، خالد منير ويوسف عبد الرزاق.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالمجموعة الخامسة في النهائيات الآسيوية، والتي يشارك فيها للمرة الخامسة في تاريخه، بمواجهة المنتخب الماليزي يوم 15 من الشهر الحالي، على ستاد الجنوب، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية على ستاد الثمامة في 20 من الشهر ذاته، ويختتم الدور الأول بلقاء المنتخب البحريني في 25 من الشهر نفسه على ستاد خليفة الدولي.
ومن الجدير بالذكر، أن المواجهة الافتتاحية للبطولة ستقام على ستاد لوسيل المونديالي، وستجمع المنتخب القطري صاحب الضيافة مع نظيره اللبناني، في واحدة من المواجهات العربية الأربع المنتظرة بدور المجموعات للبطولة.
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