"النشامى" يبدأ تجمعه الأول بقيادة عموته مطلع أيلول

يحيى قطيشات

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من المنتظر أن يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تجمعه الأول بقيادة المدير الفني الجديد المغربي حسين عموتة، في الثاني من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، تحضيرا لمواجهتي المنتخب النرويجي يوم السابع من الشهر نفسه، ومنتخب أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو.ََويأتي تجمع المنتخب ومباراتيه الوديتين، ضمن فترة التوقف الدولي الثالث (أيام فيفا)، التي تبدأ يوم الرابع وتستمر لغاية الثاني عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، وضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، المقرر أن تنطلق في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ونهائيات كأس آسيا 2023 في قطر مطلع العام المقبل.ويعود المدرب عموتة والجهاز المساعد إلى عمان يوم الخميس المقبل، للمباشرة في خطة عمل المنتخب، حيث سيتابع عموتة مباراتي كأس السوبر بين الفيصلي والوحدات يومي الحادي والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الحالي، ومنافسات دوري المحترفين الذي ينطلق يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، تمهيدا لاختيار تشكيلة "النشامى" للمرحلة المقبلة، كما سيتابع عموته والجهاز المعاون، اللاعبين المحترفين في الخارج، للخروج بتشكيلة تضم أفضل اللاعبين الذين يستحقون تمثيل المنتخب وتحقيق أهدافه وتطلعات الشارع الرياضي الأردني، بالتواجد في المونديال المقبل.وكان عموتة، أكد في أكثر من مناسبة منذ توليه مهمة الإشراف على منتخب النشامى، وآخرها خلال الاجتماع الذي جمعه مع سمو الأمير علي بن الحسين ولاعبي المنتخب، أن أبواب المنتخب مفتوحة أمام اللاعب الذي يثبت حضوره في منافسات البطولات المقبلة.ويسعى عموتة إلى إسعاد الشارع الرياضي الأردني بتحقيق حلم التواجد في المونديال، خصوصا في ظل الدعم الكبير من أسرة الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين.ويعول عموته كثيرا، على استثمار منافسات البطولة الودية الرباعية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي، خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق مع احتمال مشاركة المنتخب المغربي في البطولة.وينتظر أن تكون البطولة محطة مهمة من الناحيتين الفنية والبدنية، في رحلة إعداد “النشامى” نحو الاستحقاقات المقبلة.وتعد البطولة الودية ضمن فترة التوقف الدولي الرابعة للنشامى العام الحالي، وآخر محطة من محطات التحضير للمشاركة في البطولة القارية، وتشكل أيضا، فرصة ذهبية أمام الجهاز الفني للوصول إلى التشكيلة المثالية، التي ستمثل المنتخب في النهائيات، وطريقة وأسلوب اللعب لمواجهة المنتخبات من مختلف المستويات.