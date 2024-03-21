"النشامى" يتخطى باكستان بثلاثية بتصفيات كأس العالم

عاد المنتخب الوطني لكرة القدم بفوز ثمين من ميدان مستضيفه منتخب باكستان بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت اليوم الخميس على ستاد جيناه سبورت بالعاصمة الباكستانية إسلام إباد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من موسى التعمري د.2 و86 وعلي علوان د.9، ليرفع المنتخب رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة واستقراره في المركز الثالث، على أن يلتقي المنتخب السعودي (6 نقاط) والطاجكي (4 نقاط) مساء اليوم لختام الجولة ضمن المجموعة السابعة.



ويتجدد اللقاء بين الطرفين مساء الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة، علما بأن متصدر ووصيف كل مجموعة يتأهل للدور التالي من التصفيات.

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