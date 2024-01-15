الإثنين 15 كانون الثاني 2024
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"النشامى" يصالح جماهيره برباعية في مستهل مشواره بكأس آسيا

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لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي يحتفل بهدفه الأول في المرمى الماليزي - (من المصدر)

 نجح المنتخب الوطني لكرة القدم في مصالحة الجماهير بعد سلسلة من النتائج السلبية، وافتتح مشواره في نهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، بفوز ثمين على نظيره الماليزي برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة مساء الاثنين.
وتقاسم الرباعية كل من محمود مرضي (12 و32)، وموسى التعمري (18 من ركلة جزاء و82)، ليبدأ المنتخب رحلته الآسيوية بأكبر نتيجة فوز في البطولة الحالية، كما حرم حكم المباراة التعمري من التوقيع على “الهاتريك”، بعد إلغائه هدفا للمنتخب الوطني عند الدقيقة 25 بداعي التسلل، إثر استعانته بتقنية الفيديو.
وكان المنتخب الكوري الجنوبي قد افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بالفوز على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المنتخب الوطني المجموعة بفارق الأهداف.
ويلتقي المنتخب الوطني مع “الشمشون الكوري” يوم السبت المقبل، عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد الثمامة، لحساب الجولة الثانية من البطولة، فيما يواجه المنتخب الماليزي نظيره البحريني في اليوم ذاته عند الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد جاسم بن حمد.
الأردن 4 ماليزيا 0
مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، سالم العجالين، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، إحسان حداد (فراس شلباية)، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان (رجائي عايد)، محمود مرضي (محمد أبو حشيش)، علي علوان، موسى التعمري ويزن النعيمات (أنس العوضات).
المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب)
ماليزيا: سيهان حازمي، جونيور ايدستال، ماثيو ديفيز، ديون كولز، ستوارت ويلكين، أفيق فيصل (محمد سومريه)، عارف أمين (باولو خوسيه)، لافيري كوربين (أخيار راشد)، دارين لوك (شاهرول سعد)، فيصل حليم (صافاوي راصد) وروميل موراليس.
المدير الفني: كيم بان جون (كوريا الجنوبية)
الحكام: محمد عبد الله حكما للساحة (الإمارات)، محمد الحمادي (الإمارات)، حسن الماهري (الإمارات)، ومحمد الهويش حكما رابعا (السعودية).
الإنذارات: نزار الرشدان (الأردن)
سيناريو الأهداف
- تسلم اللاعب محمود مرضي كرة بالكعب من زميله يزن النعيمات، هيأها لنفسه بصورة مميزة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسددها بيمينه في الزاوية البعيدة لحارس مرمى ماليزيا (12).
- انبرى لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري لتنفيذ ركلة الجزاء الذي تحصل عليها زميله النعيمات، ليسددها بقوة على الزاوية اليمنى للحارس الماليزي الذي قفز للجهة الأخرى (18).
- تسلم لاعب المنتخب التعمري كرة على الجهة اليسرى، وانطلق بها ومررها للنعيمات الذي تجاوز حارس المرمى وعكسها لمحمود مرضي الذي وضعها بالشباك هدفا ثالثا (32).
- انسل لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري بين دفاعات ماليزيا، واستغل تقدم الحارس عن مرماه، ليضع الكرة بصورة جميلة من فوقه (85).
أخطر الفرص
- تقدم النعيمات نحو مرمى المنتخب الماليزي وسدد الكرة بعد تعثره أبعدها الحارس الماليزي بصدره (45).
- أطلق لاعب المنتخب الماليزي ويلكين كرة صاروخية من مسافة بعيدة حادت عن القائم الأيمن لمرمى أبو ليلى (45+2).
- حاول أبو حشيش مباغتة الحارس الماليزي مسددا الكرة بقوة، لكن الأخير أبعدها لركنية (45+8).
- سدد علوان كرة من مسافة بعيدة تصدى لها بحضور تام الحارس الماليزي (65).
- أبعد أبو ليلى تسديدتين قويتين من اللاعب البديل باولو خوسيه (81).
- أطلق أبو حشيش كرة قوية بعد ارتدادها من الدفاع الماليزي، تكفل القائم الأيسر للحارس بالتصدي لها (90+4).
نجم المباراة
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري نجما للمباراة، بعد أن سجل هدفين في اللقاء الافتتاحي.
شذرات وكواليس
- تابع المباراة في المدرجات 20410 مشجعين، مع أفضلية بالعدد والفاعلية لجماهير المنتخب الوطني.
- حضرت الأجواء الحماسية من جماهير المنتخب الوطني خارج أسوار الملعب، كما تواجدت فرقة للفنون الشعبية من الأردن في الخارج تفاعل معها الجماهير القادمة لمؤازرة المنتخب بقوة.
- حرص اللاعب محمود مرضي على دعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة، من خلال رسالة على قميصه الداخلي تقول: “هي قضية الشرفاء”، قبل أن يتم استبداله في ربع الساعة الأخيرة من الشوط الأول للإصابة.
- للمرة الأولى في تاريخ المنتخب الوطني خلال مشاركاته بكأس آسيا، يسجل “النشامى” 3 أهداف في الشوط الأول، علما بأنه سجل 3 أهداف في شوط واحد مرة وحيدة، في شباك المنتخب الفلسطيني بنسخة العام 2015، وتم تسجيل الثلاثية في الشوط الثاني.
- سجل التعمري ثاني وثالث أهدافه في البطولة الآسيوية بشباك ماليزيا، بعد أن أحرز أول هدف له في مرمى سورية بالعام 2019، فيما سجل مرضي هدفين في أول مباراة له بالنهائيات الآسيوية.
- تشارك مرضي والتعمري مع 3 لاعبين بصدارة الهدافين قبل انقضاء الجولة الأولى من البطولة اليوم، واللاعبون الثلاثة هم لاعب منتخب قطر أكرم عفيف، والياباني تاكومي مينامينو، والكوري الجنوبي كانج إن لي.
- حافظ المنتخب الوطني على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 15 خاضها في بطولة كأس آسيا، خلال مشاركته التاريخية الخامسة.
- حرص رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب على متابعة المباراة من المنصة الرسمية، حيث حضر للملعب قبل نهاية الشوط الأول.

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مهاجم المنتخب الوطني موسى التعمري يسجل الهدف الثاني في شباك ماليزيا من ركلة جزاء - (من المصدر)

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