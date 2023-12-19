الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

" النشامى " يلتقي لبنان وقطر واليابان استعدادا لكأس آسيا

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مباريات منتخب الكرة استعدادا لكأس آسيا
عمان -  الغد - فرغ اتحاد الكرة من اعداد برنامج المرحلة الأخيرة للمنتخب الوطني لكرة القدم، للمشاركة في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.اضافة اعلان
ووفر اتحاد اللعبة كافة طلبات الجهاز الفني، بقيادة المغربي الحسين عموتة، من خلال ترحيل المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب لما بعد انتهاء مشاركة المنتخب في البطولة، وبدء التحضيرات يوم الجمعة او السبت المقبلين، والدخول في معسكر داخلي بحضور اللاعبين المحليين، في انتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفين في الخارج تباعا في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وفق ما تنص عليه تعليمات الاتحاد الآسيوي بالسماح للاعبي المنتخبات بالانضمام للمشاركة في النهائيات.
وسيغادر المنتخب  الوطني للعاصمة اللبنانية بيروت لمواجهة نظيره اللبناني في الثامن والعشرين من الشهر الحالي في مباراة ودية، وحسب البرنامج المعد، ومن ثم يغادر المنتخب من بيروت إلى لعاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكرا يستمر لغاية انطلاق مباريات البطولة لغايات التأقلم على الأجواء في البلد المستضيف وخوض المباريات الودية الاستعدادية على الملاعب القطرية،  حيث يخوض النشامى مواجهتين وديتين امام المنتخب القطري في الخامس من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما يلعب مع المنتخب الياباني يوم التاسع من نفس الشهر.


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