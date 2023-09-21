الجمعة 22 أيلول 2023
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النصر ودي لاسال يبحثان عن لقب "طائرة" السيدات برعاية داود اليوم

جانب من لقاء سابق بين النصر ودي لاسال في مسابقات "طائرة السيدات"-(الغد)
جانب من لقاء سابق بين النصر ودي لاسال في مسابقات "طائرة السيدات"-(الغد)
 تغلف القوة والندية مساعي النصر ودي لاسال لضم لقب دوري السيدات لكرة الطائرة اليوم، من خلال المباراة النهائية التي تجمعهما عند الساعة 7 في صالة قصر الرياضة، والتي تقام برعاية مدير عام مدارس التربية الريادية يوسف داود، ويسبقها لقاء التعاون ومرصع عند الساعة 5، لتحديد المركزين الثالث والرابع.اضافة اعلان
ويؤكد المدير الفني لفريق النصر علي منكو، أن فريقه يتمتع بجاهزية ومعنويات كبيرة، مشيرا إلى أن مؤشر التفاهم والانسجام بين اللاعبات في أعلى مستوياته، مبديا احترامه للمنافس دي لاسال الذي يضم أفضل العناصر واللواتي يشكلن عماد المنتخبات الوطنية، مشددا على أن فريقه الذي نجح في ضم لقبي السوبر وكأس السوبر على حساب دي لاسال، يبحث عن "ثلاثية" ألقاب الموسم ومعانقة لقب الدوري الذي لم يسبق أن حمله في سنوات سابقة.
من جانبه، قال المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران: "فريقنا جاهز، وشكلت المحترفة التونسية مروة بوغانمي، والتي سبق أن شاركتنا الظفر بلقب الدوري الموسم الماضي، إضافة نوعية للفريق بجانب لاعباتنا اللواتي تجاوزن أخطاء المرحلة الماضية، ويظهرن حماسا كبيرا لتعويض خسارة لقبي السوبر وكأس الأميرة آية، ونحترم المنافس الذي يظهر في أحسن حالاته الموسم الحالي، إلا أن فريقنا يوجه تركيزه نحو لقب الدوري".
ويعول منكو على حضور وتناسق أوراق فريقه، بوجود رهف حيمور، رغد حيمور، تالا ابوشريحة، تمارا حازم، ميرنا شيخو، تالا أبوزيد، وتمارا الحسنات، فيما يعتمد فريق دي لاسال على  تالا فحماوي، زينة الطاهر، مروة بو غانمي، رهف ابوليل، آية شنك، نانسي عياش.
من جهة أخرى، يهتم فريقا التعاون ومرصع بالوقوف بالمركز الثالث على سلم الترتيب، حين يعتمد مدرب التعاون شريف عبدالله على يانا الناجي، بتول عبدالله ، ميس الحسن، تيا أبوخضر، نوار القواسمي، وسارة مكاحلة، فيما يعتمد مدرب التعاون أحمد أبوحليمة على حلا أبوحجر، بيسان رائد، سدين فيشاوي، ريان البشيتي، ودانة رائد ودانة بلال.
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